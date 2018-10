Megérkezett a Sony kütyüépítő alaplapja

Olaszország egyik legismertebb informatikai terméke az Arduino mikroszámítógép, aminek a programozása viszonylag könnyen megtanulható. Szenzorokat, motorokat lehet rákötni és vezérelni, így az egyszerűbb robotoktól és drónoktól az okos ruhadarabokon át egészen az ipar 4.0-s gyártósorokig mindenféle digitális eszköz megépíthető belőle.

Ehhez hasonló fejlesztői eszközzel rukkolt elő a Sony, és a nyáron bemutatott, az USA-ban és Japánban már kapható mikroszámítógépét elhozta a Maker Faire Rome rendezvényre, hogy jelezze az európai bevezetés kezdetét.

A Sony Spresense nevű fejlesztői készletnek persze van néhány különleges tulajdonsága, amit az alap Arduinóban nem találunk meg. Ilyen például a beépített műholdas navigáció (GPS, Galileo és Glonass), amivel a lapka máris nagyszerű alapanyag lehet önállóan hazatérő drónokhoz vagy nyomkövető eszközökhöz.

Ha nem a Sonyról lenne szó, talán meglepődnénk azon, hogy egy kimagasló minőségű, 192 kHz/24 bites audiorendszert is tálalunk a lapkán. Ez szórakoztatásra is jó, például megépíthetjük a saját egyedi Sony lejátszónkat, amit ki is próbáltunk a kiállítás helyszínén, nyilván a japán cég kiváló hangfalaival és fejhallgatóival, a készletben ugyanis jackdugó és microSD kártyás bővítési lehetőség is van. Ennél jóval komolyabb mesterséges intelligenciás projektekben is bevethető a Spresense: 8 mikrofon jelét tudja feldolgozni, tehát egészen jól halló hangvezérelt asszisztens építhető belőle.

Kiegészítőként egy kamera is rászerelhető, amivel vizuális információkat is fel tud dolgozni a mikroszámítógép.

Elérhető robotkarok

A Maker Faire Rome szervezői nagy hangsúlyt fektettek az oktatásra, és kimondott céljuk volt, hogy a kiállításon több tízezer diák megismerje a hardverbuherálásban rejlő végtelen lehetőséget. Ebben pedig igazán jó partner maga az Arduino, a csapat 9 hétre elegendő iskolai építőkészletet állított össze, amihez a tanárok képzése is megrendelhető.

Az Arduino a wifis alaplapjának második verzióját is bemutatta, amelyből akár otthon vagy az iskolában, olcsó alapanyagokból is kiváló robotkar építhető: a beépített mozgásérzékelőnek hála pontosan követni tudja a kezünk minden mozdulatát, miközben a rákötött gombbal aktiválható a robotujjak markoló fogása. Nemcsak látványos és izgalmas játék, de még hasznos eszköz is lehet.