Ha minden a tervek szerint halad, teljes ráncfelvarrás után jövőre visszatér a WinAmp, a kilencvenes évek legkedveltebb zenelejátszója, derül ki a Techcrunch cikkéből. A legendás, önmagát lámával meghatározó WinAmp az mp3 fájlformátum elterjedésével, sőt azt elősegítve volt szinte minden otthoni személyi számítógép elmaradhatatlan ingyenes szoftvere, amire számtalan úgynevezett bőr (skin) készült lelkes digitális művészeknek köszönhetően és aminek a zenevizualizációs pluginja legalább annyira népszerű volt, mint a lejátszó része.

1999-ben az AOL vette meg a fejlesztő céget, ami ezzel gyorsan hanyatlásnak is indult, nem bírva a versenyt az iTunes és a hozzá hasonló szolgáltatásokkal. A továbbra is milliós rajongótáborral bíró WinAmp azonban nem szűnt meg, 2014-ben megvette a Radionomy és most arra készülnek, hogy 2019-ben visszahozzák a sír széléről az egykor szebb napokat látott lejátszót. Alexandre Saboundjian a tulajdonos cég vezérigazgatója azt közölte, hogy az mp3 zenefájlok lejátszásán túl zenestreamelésre és podcastok hallgatására is alkalmas lesz a megújult WinAmp. "Az emberek egy élményre vágynak. Hiszem, hogy a WinAmp lesz erre a tökéletes lejátszó."

A legutóbb 2013-ban frissített WinAmp a tervek szerint kívül-belül megújul, új verziószámot kap (jelenleg 5.666-nál tart) és természetesen nemcsak asztali számítógépeken, de külön app formájában az összes létező mobileszközökről is elérhető lesz.