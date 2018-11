Nem biztos, hogy olyan jó a gofris és a csirkés ízű e-cigi

Az FDA év elején kezdett intenzív kampányba, mert az ízesített e-cigik a felmérések szerint szinte járványszerűen terjednek a tinédzserek és a fiatalok között. Az e-cigik megítélése évek óta nagy vitákat vált ki az egészségügyi szakmán belül és a gyártók között. Utóbbiak többnyire arra hivatkoznak, hogy az e-cigaretták kevésbé kártékonyak és megfelelő helyettesítők a leszokásban. Szerintük ugyanezért indokolt az ízesített termékek forgalmazása is, hiszen még mindig jobb, ha ezeket szívják, mint ha a hagyományos cigiket.

Az utóbbi időben azonban egyre több átfogó tanulmány mutatja ki, hogy az e-cigik veszélyesebbek, mint korábban tűnt. A rák és a szívroham kockázatát is növelhetik, és már fiatal korban is problémákat okozhatnak. Különösen problematikusak az ízesített verziók, mert ezek marketingje sokszor kifejezetten a legfiatalabbakat célozza meg. Hagyományos ízek mellett így terjed például Amerikában a mangós, sőt, a gofris, a jégkrémes és a csirkés ízesítésű cigi is.

A tervezet részleteit jövő héten hozzák nyilvánosságra a New York Times értesülései szerint. Azt már most lehet tudni, hogy a mentolos e-cigiket kiveszik a szabályozás alól, azokat továbbra is lehet majd forgalmazni, mert attól tartanak, máskülönben a mentolrajongók visszaszoknának a hagyományos dohánytermékekre. A többi ízesített izét az FDA az üzletekből és a benzinkutatokról akarja kitiltani. Az online forgalmazás maradhat, de itt is szigorúbb ellenőrzést várnak el, hogy valóban csak nagykorúak vásárolhassanak.

(Borítókép: E-cigit szívó fiatalok a kaliforniai San Rafaelben. Justin Sullivan/Getty Images/AFP)