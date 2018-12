Jogellenes Palkovics fenyegetőzése az MTA elnöksége szerint

Az Akadémia és a kormány közötti konfliktusban Palkovics korábban kilátásba helyezte, hogy addig nem biztosítják teljes egészében az akadémiai kutatóintézetek költségvetését, ameddig nincs megegyezés, vagyis az MTA nem fogadja el a tervezetét (a kutatóintézetek működésének „áttekintése”, valószínű elvétele/megszüntetése, a kormány által favorizált témák előtérbe helyezése,

összességében a politikától való függőség növelése). Eszerint, bár a kutatók bérét biztosítanák, az egyéb (pl. rezsi, intézményfenntartási) költségeket a minisztérium visszatartaná. A konfliktus miatt a miniszter az utolsó pillanatban meggondolta magát, és nem ment el az MTA rendkívüli közgyűlésére, ahol így nélküle döntött a magyar tudomány elitje elsöprő többséggel arról, hogy Lovász László MTA-elnököt támogatják abban, hogy a kormánytól is védje meg a tudomány függetlenségét.

Azóta Palkovics László környezetéből azt hallani, hogy a miniszter gyakorlatilag teljes egészében pályázati alapra helyezné át az MTA finanszírozását: az elnyert kutatási támogatások után fizetne a kormány arányosan intézményi forrásokat. Ennek részletei azonban nem ismertek, és mint most kiderült, az MTA elnöksége sem tudja, hogy mi is lenne a miniszteri koncepció, mely az egész magyar tudományosság működését átalakítaná.

Mint azt az MTA elnöksége által aláírt, Palkovics Lászlónak címzett levélben írják:

„Az MTA elvárta volna, hogy a Miniszter úrnak is megküldött dokumentumra az MTA elnöke és Közgyűlése az akadémikus minisztertől érdemi választ kapjon.”

Az MTA és Palkovicsék korábban abban állapodtak meg, hogy feláll egy olyan paritásos bizottság, melybe mindkét fél delegál tagokat, és majd ez tesz javaslatokat, hogy szükség van-e nagyobb átalakításokra. Összességében azonban mindenképpen meg akarják tartani a kutatóintézmény-hálózatukat:

– fogalmaznak az Indexhez is eljutott levélben.

Az MTA vezetése a működési pénzekkel való kvázi zsarolással kapcsolatban fogalmaz a legerősebben: „(...)Ugyanakkor az értékek megőrzésével szöges ellentétben állónak tekinti, méltatlannak és jogellenesnek tartja Miniszter úr azon szándékát, hogy a kutatóhálózati átvilágítás alatt az intézmények működéséhez szükséges alaptámogatás egy részét visszatartja. (...) Az Akadémia vezetése az elmúlt hónapokban számtalanszor kifejezte aggodalmát a kutatóhálózat 2019. évi törvényes működésének ellehetetlenülése miatt, a felvetett problémákra azonban még válasz sem érkezett.”

Az okozott kár már most is érzékelhető, és a fiatal tehetségek gyorsuló elvándorlásában is mérhető lesz, ami nehezen hozható helyre.