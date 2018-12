Okos könyvek karácsonyra

Nem szép dolog karácsonyi pánikvásárlóként a halászléillatú utolsó pillanatokra hagyni az ajándékbeszerzést. Rendes ember lelke ilyenkor már ünneplőbe van öltöztetve, remegő kezében fűrész és kisbalta; most azonban segítünk az örök halogató könyvesbolti csüggedőkön: íme, 15 könyv, ami ajándéknak is jó lehet – tudományos és ismeretterjesztő irodalom a madaraktól a honfoglalókon át az Einstein gyerekkiadásig: #Karácsonykor is tanuljon valamit!

Yuval Noah Harari: 21 lecke a 21. századra

Mi a három fő probléma, amivel az emberiségnek most azonnal szembe kell néznie, ha túl akar élni, mit csináljunk, ha a politikusaink ezek helyett álkérdésekkel szórakoztatnak? Harari nevét a Homo Sapiens és a Homo Deus sikere után a magyar közönség is megismerte. Az izraeli sztártudós a szemünk előtt zajló, de éppen mindent átható jellegük miatt átláthatatlan társadalmi, technikai és politikai történések megfejtését ígéri legújabb könyvében.

Emberi csipekké válunk, ha a technológia már jobban ismer minket, mint mi saját magunkat? Az eddigieknél is durvább egyenlőtlenségek jönnek? Mi következik a liberalizmus után, ha csak megszokásból élnek tovább a régi ideológiák? Sci-fi, mesterséges intelligencia, meditáció, trumpizmus: az intellektuális megmondóember sokat markol, de azért fog is – jól megírt, vitára ingerlő sorvezető a hétköznapi politikán túli valósághoz. Hararival mi is interjúztunk a könyve megjelenése után.)

(Yuval Noah Harari: 21 lecke a 21. századra. Animus Kiadó, 4490 Ft)

Tim O'Reilly: WTF? – Miért rajtunk múlik, hogy mit hoz a jövő?

Mit gondol az örök optimista, ugyanakkor kapitalizmuskritikus Szilícium-völgyi guru a technológiai forradalomról, amikor lassan konszenzus van arról, hogy az az óriásvállalatok korábban ismeretlen mélységű túlhatalmához és az egyén információs kiszolgáltatottságához vezetett?

A történelem első webportálját és a web 2.0 kifejezést is megalkotó O'Reilly jövőfirtató What the fuck? könyve egyszerre nyújt iparági insider sztorikat, személyes víziókat és nagy megfejtéseket az óriásplatformok társadalmi hatásairól és a gazdaság „mesteralgoritmusáról”.

(Tim O'Reilly: WTF? – Miért rajtunk múlik, hogy mit hoz a jövő? Typotex Kiadó, 5900 Ft)

Steven Pinker: Az erőszak alkonya – Hogyan szelídült meg az emberiség?

Még egy nagy narratíva a hová tart a világ feneketlen kérdéséhez, mégpedig egy igazán optimista. Ha azt szeretné, hogy a két ünnep között elementáris erejű megkönnyebbülés öntse el, „Úristen, mekkora szerencse, hogy a XXI. században élhetek!”, akkor a 2010-es évek egyik legnagyobb tudományos bestsellerének idén megjelent magyar kiadását, Az Erőszak Alkonyá-t ajánljuk. A könyv nagyjából arról szól, hogy az erőszak soha nem látott módon tűnik el életünkből és világunkból. A Harvard kognitív pszichológus sztárja (egyúttal nagyhatású liberális publicista) egyfelől kimutatja a háborúk számának csökkenését, másfelől azt a szerteágazóbb folyamatot, mely során az emberek mindennapi problémamegoldási eszköztárából nagy mértékben kikopott az erőszak.

A sok száz oldalon bőven van helye az erőszakhoz kapcsolódó tényeknek, érdekességeknek (2-300 évvel ezelőtt mindennapos jelenség volt egy családban az, hogy a háztartás egyensúlyát veszélyeztető csecsemőt elásták, stb.) és az olyan okos megállapításoknak, mint hogy „teljesen mindegy, milyen alacsony lehet az erőszakos halálesetek aránya, abszolút számuk mindig elég lesz ahhoz, hogy megtöltsük vele a híreket, tehát az emberek erőszakról alkotott képzete mindig is el lesz vágva az erőszak aktuális mennyiségétől”.

(Steven Pinker: Az erőszak alkonya – Hogyan szelídült meg az emberiség? Typotex Kiadó, 8900 Ft)

F. S. Collins: Isten ábécéje – Egy tudós érvei a hit mellett

Collins a teljes emberi géntérképet azonosító Humán Genom volt vezetőjeként az egyik legtöbbet látható természettudós, aki rendszeresen megnyilatkozik vallás és tudomány kapcsolatáról is. Tudósként lett ateistából hívő keresztény, könyve pedig annak a tanúsága, hogy ebben nincs önellentmondás.

Ez nem a friss megtérő vehemens buzgósága, a kötet mindenkihez, hívőhöz és nem hívőhöz, laikusokhoz és a tudományban otthon lévőkhöz is szól, és őszintébbnek, reflexívebbnek hat, mint a műfaj néhány más darabja. A személyes történet mellett általánosabb szinten is előkerül hit és ráció viszonya: a teista evolúcióelmélet híveként Collins amellett érvel, hogy az evolucionizmus és a vallás jól összeegyeztethető – amivel egyaránt szemben áll a vallási fundamentalistákkal mint a vallásellenes radikálszkeptikusokkal.

(F. S. Collins: Isten ábécéje – Egy tudós érvei a hit mellett. Akadémiai Kiadó, 4400 Ft)

Tim Peake: Halló, a Földdel beszélek? – Kilátás a Nemzetközi Űrállomásról

A cím a brit sztárűrhajósnak arra a téves telefonhívására utal, amikor ezzel a mondattal köszönt be a kozmoszból egy kissé meglepett háziasszonynak – ő Houstont hívta, félre ment. Peake kísérletezett már a világűrben maratonfutással, nagyszerűen építi magát a közösségi médiában, nem utolsósorban pedig mániákus fotóssá vált odafent, aki az űrben szeretett bele végleg a Földbe.

A gyönyörű album Peake-nek a Nemzetközi Űrállomás ablakából készített felvételeiből ad válogatást. Fenséges homokdűnék a Szaharában, a metropoliszok éjszakai fénytengere, fitoplanktonok milliárdjaitól türkizre színezett óceán, délkelet-ázsiai halászhajók imbolygó fénypontjairól lőtt közeliek: az asztronauta vágya, hogy ezek a képek ugyanúgy lángra lobbantsák mások képzeletét, mint azt vele tették.

(Tim Peake: Halló, a Földdel beszélek? – Kilátás a Nemzetközi Űrállomásról. Partvonal Könyvkiadó, 5490 Ft)

Peter Wohlleben: A természet rejtett hálózata

A darvak megmentésére sikeres programot indított a WWF, emiatt viszont kevesebb a sonka. Betegek az erdők, mert nem tudnak hozzájuk felúszni a tengerből a lazacok. Ha viszont kevés a fa, az óceánban sem jutnak elég tápanyaghoz a halak. Az ökoszisztémában tényleg minden összefügg mindennel, és ezt az erdei túlélőtúráiról is ismert német erdész nagyon meggyőzően és olvasmányosan bizonyítja.

„A legapróbb beavatkozás is messze ható következményekkel jár, és ezért jobb, ha nem nyúlunk bele a természetbe, ha nem feltétlenül szükséges.” A Németországban környezetbarát erdőgazdaságot irányító szerző korábbi könyve, A fák titkos élete is egészen lebilincselő volt, most pedig a növény- és állatvilág összefüggésein keresztül mutatja meg, hogy itt minden szál ezernyi másikkal van összegubancolva.

(Peter Wohlleben: A természet rejtett hálózata. Park Kiadó, 3490 Ft)

Jim Robbins: Azok a csodálatos madarak – Szárnyas barátaink titokzatos és érdekes világa

Az amerikai tudományos újságíró nagyközönségnek szóló műve nem akar szisztematikus ornitológiai bevezetés lenni, de a madarak evolúciójával kapcsolatos tudományos viták bemutatása, a repülés élettani és fizikai csodája, a madárvilág érdekességeiből vett rengeteg példa és a kutatókkal készült szórakoztató interjúk megfelelő első beavatást adhatnak.

Mint a fülszöveg írja: „Jim Robbins abban bízik, hogy a könyv elolvasása után csodálata ragályos lesz.”

(Jim Robbins: Azok a csodálatos madarak – Szárnyas barátaink titokzatos és érdekes világa. Tericum Kiadó, 3970 Ft)

Magyarország Nemzeti Atlasza – Természeti környezet

„Már nem sokan vesznek kézbe ekkora papíralapú könyvet, az ágyban veszélyes is, hogy ráborul az emberre” – mondta az atlasz bemutatóján az MTA Földrajztudományi Intézetének vezetője. Magyarország hatalmas Nemzeti Atlasza mégis ajánlható minden térképrajongónak középiskolától felfelé így fizikai formában is, hiába, hogy pdf-ben ingyenesen letölthető az egész.

Közel 30 év után készült ilyen átfogó hazai atlasz, de nem csak reprezentációs célokra jó: azon kívül, hogy rendkívül részletes és egyben ijesztő adatokat mutat a Kárpát-medencei klímaváltozásról, gyönyörű és nagyon informatív térképeket nyújt a magyarországi időjárási rekordoktól a kerecsensólyom elterjedéséig nagyjából mindenről, ami egy laikusnak a természetföldrajzról eszébe juthat. A négykötetes sorozat első darabja állami támogatással jelenhetett meg, ár/érték arányban kifejezetten jutányos vétel.

(Magyarország Nemzeti Atlasza – Természeti Környezet. Kiadja az MTA Földrajztudományi Intézet, 6500 Ft)

Tim Marshall: A földrajz fogságában

„A fizikai realitásokat túlságosan gyakran hagyják figyelmen kívül a történetírók és azok is, akik napjainkban tudósítanak a világ dolgairól. A földrajz azonban nyilvánvalóan meghatározó része nemcsak a micsoda, hanem a miért kérdésére adott válaszoknak. Talán nem az egyetlen meghatározó tényező, de bizonyára a leginkább mellőzött.” Ezt az alaptételt bontja ki Tim Marshall brit újságíró könyvében, amely arra kínál magyarázatot, miért alakulnak úgy a nemzetközi viszonyok és konfliktusok, ahogy alakulnak. Marshall észrevette, hogy a geopolitikai elemzések eszköztárából mostanában mintha eltűnt volna a „geo” – az elemzők nem veszik figyelembe, hogy milyen földrajzi viszonyok, adottságok határozzák meg az országok politikáját. Ebből a vakságból következik, hogy a Nyugat döntéshozói és külpolitikai véleményvezérei meglepődnek, amikor Oroszország lerohanja Ukrajnát, hogy Kína mindenáron be akarja biztosítani a határait, a Közel-Keleten pedig legapróbb alkotóelemeikre esnek szét mesterségesen összetákolt országok.

Marshall az alapokhoz vezeti vissza az olvasót, rámutat azokra a tényezőkre, amelyek olyan nyilvánvalóak, hogy észre sem vesszük őket, még ha akkorák is mint a Himalája, amely falként választja el egymástól Indiát és Kínát, egyaránt kizárva az intenzív kereskedelmet és a háborúskodást a két nagy ázsiai civilizáció között. Mindezt szórakoztató könnyedséggel, sok poénnal fűszerezve teszi, az angolszász újságírás legjobb ismeretterjesztő hagyományait követve.

(Tim Marshall: A földrajz fogságában – Tíz térkép, amely mindent elmond arról, amit tudni érdemes a globális politikai folyamatokról. Park Kiadó, 3950 Ft)

Sudár Balázs (szerk.): A honfoglalók műveltsége

A viselettel kezdték, fegyverekkel folytatták, összefoglalták, ami a honfoglalásról és a letelepedésről tudományosan jelenleg mondható, és az évezreddel ezelőtti hétköznapok bemutatása után, a sorozat zárókötetében most megírták azt, ami éppen a legbizonytalanabb és annyiféleképpen elképzelt: milyen volt a honfoglaló magyarok szellemi kultúrája, hite, tudása, világképe. Nagyszerű sorozat az MTA Őstörténeti Témacsoportjáé, ami a legújabb tudományos eredmények birtokában, a nemtudásainkat sem elhallgatva, precízen és mégis olvasmányosan, a viták elől sem kitérve fogja össze azt, aminek mintha a fél ország a szakértője lenne.

Sudár Balázsék a tízmillió őstörténész országában párbeszédre készen, a nagyközönség felé nyitva, de szigorúan a tudomány talaján maradva mutatják be a honfoglaló magyarok világát, kézzelfogható cáfolatát nyújtva annak, hogy az „akadémiai történészeket” ne érdekelné a korai magyar történet, és hogy nem lennének hajlandóak kimozdulni az elefántcsonttoronyból. A világos és izgalmas szöveget gyönyörű illusztrációk egészítik ki a Magyar Őstörténet sorozatban.

(A honfoglalók műveltsége – Magyar Őstörténet 6. Helikon Kiadó, 3500 Ft)

Hatos Pál: Az elátkozott köztársaság

Az év méltán legnagyobbat szóló magyar történelmi könyve száz év után kínál egy rendkívül erős új elbeszélést 1918-ról, a világháborús összeomlás káoszából fellángoló őszirózsás forradalomról és annak emlékezetéről.

Ahelyett, hogy kielégítené valamelyik szekértábor önigazolási igényeit, úgy szedi szét a Károlyiról és a többi főszereplőről mantrázott bal- és jobboldali politikai legendákat és összeesküvés-elméleteket, hogy igazából nem is kimondottan mítoszrombolni akar, csak éppen rekonstruálja az eredeti kontextust, lehántva róla az utólagos rétegeket és hazugságokat. Egy lebilincselően megírt, irodalmi értékekkel is bíró alapmű a modern Magyarország születéséről, aminek a komplikációi azóta is kettéválasztják a közvéleményt.

(Hatos Pál: Az elátkozott köztársaság – Az 1918-as összeomlás és forradalom története. Jaffa Kiadó, 3490 Ft)

Dénes Tamás, Andreides Gábor: Weisz és a többiek – Magyarok az olasz fociban, 1920-1960

Hogy a futballmúltunk egészen különleges, nem újdonság. Ennek most egy olyan részét tárta fel Andreides Gábor és Dénes Tamás, amit eddig kevesen ismertek. A harmincas években elárasztották a magyar edzők Olaszországot, és olyan kultúrát teremtettek, amelyik az ötödik világbajnoki aranyat nyerte 2006-ban.

A címszereplő Weisz Árpád az Intert és a Bolognát futtatta fel, de az Internél 1926 és 1936 között egyébként is csak magyar edzők dolgoztak, miközben az olaszok 1934-ben és 1938-ban is vb-aranyat nyertek. Czeizler Lajost sokkal jobban ismerik a Milannál, mint itthon, noha Hevesről indult. A világvándor Guttmann Béla is volt a Milan edzője, Sárosi György nélkül pedig a Juventus múltja és jelene nem értelmezhető igazán. A könyv nekik állít emléket, mi pedig azon tanakodhatunk már megint, hogy lehet, hogy mi itt vagyunk, az egykor tőlünk tanult olaszok, portugálok, brazilok pedig valahol egészen máshol.

(Dénes Tamás - Andredies Gábor: Weisz és a többiek – Magyarok az olasz fociban, 1920-1960. Jaffa Kiadó, 3990 Ft)

Takács Tibor: Büntetőterület – Futball és hatalom a szocialista korszakban

Még egy futballtörténeti könyv, mégis sokkal többről szól. Tudta, hogy Szűcs Sándor rendőr főhadnagyot, az Újpesti Dózsa játékosát 1951-ben halálra ítélték és kivégezték? Hogyan került az ügybe Zsengellér Gyula ötszörös gólkirály és Kovács Erzsébet énekesnő? És azt tudta, hogy Lóránt Gyula és Grosics és az ötvenes-hatvanas évek magyar futballjának tucatnyi meghatározó alakja csaknem meghiúsította, hogy Aranycsapatunk legyen?

Ezek és más, a futball és a szocialista hatalom viszonyát bemutató témák mellett a Fradi és a Kádár-rendszer feszült viszonyáról és a futballban felbukkanó ügynökökről is szól Takács Tibor egyszerre sport- és modern magyar történeti könyve. Amellett, hogy megtudhatjuk belőle, hogy nézett ki az 1945 és 1990 közötti Magyarország a futballpályákról nézve, érdekes utánérzésünk is lehet a 2010-es évek Magyarországán.

(Takács Tibor: Büntetőterület. Jaffa Kiadó, 3490 Ft)

Karl Marx kísértete

A gyerekek már egészen kicsi koruktól képesek és szeretnek is létkérdésekről gondolkodni, csak normálisan, az ő nyelvükön kell megfogni a dolgot – ez a kiindulópontja annak a francia gyermekfilozófiai sorozatnak, melynek szuper rajzokkal illusztrált kötetei vajdasági kiadójuknak köszönhetően már magyarul is elérhetőek. „Ha megadjuk a lehetőséget számukra, hogy megismerkedjenek azokkal a témákkal, amelyek nagy gondolkodók elmélkedéseiben bukkannak fel, egész életükre hatással lehet az élmény, hogy kérdéseket feltenni és válaszokat keresni nagyszerű” – írja a fülszöveg.

Az Indexen is mutatott Marx-könyvecskében a szakállas filozófus kísértetet játszva mesél például arról, hogy minek miért annyi az ára, amennyi. Lehet ennek némi aktualitása ajándékszezonban is, de ha más kell, a sorozatban van Szokratész és Szent Ágoston is gyerekátiratban.

(Ronan de Calan: Karl Marx kísértete. Forum Könyvkiadó, 2100 forint)

Farkas Róbert: Első könyvem a téridőről – Mitől lassul az idő?

Ha jöhet Marx, miért ne jöhetne egy kis Einstein is esti mesének? Farkas Róbert Astronaut még a saját kislányának írta és rajzolta az Eszes Róka sorozat első kötetét. Az tágasan szólt az univerzumról, ezt követte a fénysebesség gyerekverziója, a mostani pedig, a sorozat záródarabja, a relativitásról és a téridőről.

Miért nem tudjuk utolérni a fényt? Mitől mozgunk mégis, ha közben egy helyben állunk? Mi a helyzet az időutazással? Róka papa elmeséli, mi pedig adhatjuk ezt is akár karácsonyra, vagy választhatjuk Hawkingot is, egyszerűen.

(Farkas Róbert: Első könyvem a téridőről – Mitől lassul az idő? Kolibri Gyerekkönyvkiadó, 1700 Ft)

+1:

Ma is tanultam valamit 3.

Semmiképpen nem hagynánk ki magunkat sem az okos karácsonyi ajándékok közül. idén is van friss, ropogós Ma is tanultam valamit könyv: Az Index egyik legnépszerűbb rovata három éve jelentkezett először könyvvé átdolgozott gyűjteménnyel, aztán két éve a második résszel, és most ez a harmadik, minden eddiginél vaskosabb kötet. A könyvben olvasható 150 cikkből 20-at kifejezetten a könyvbe írtunk, további 50 pedig az online verzióhoz képest jelentősen kibővítve került a válogatásba. Még az oldalszámok mellett is talál egy-egy tudásfalatkát – ilyen nem volt az első két könyvben.

Szokás szerint elég változatos témákból merít a kiadvány, ami így nagy bölcsességek és még nagyobb kudarcok krónikája lett az állatvilágtól a magyar történelemig. A vizuális színvonalról most is az Index grafikusai, Szarvas, illetve a Napirajzot készítő Merényi Dániel gondoskodtak. A könyvet itt lehet kedvezményesen megrendelni, amíg a készlet tart.