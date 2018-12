Marsrengésmérőt rakott le a NASA szondája

A NASA InSight marskutató leszállóegysége szeizmométert rakott le földi idő szerint szeptember 19-én, szerdán a Mars felszínére – adott hírt a sikeres műveletről a NASA Sugárhajtás Laboratóriuma (JPL).

A földi űrkutatás történetében ez az első alkalom, hogy egy bolygókutató szonda rengésérzékelő műszert telepített egy másik égitest felszínére.

Az InSight 1,8 méteres robotkarjával vette le fedélzetéről a szeizmométert és helyezte el a bolygó felszínén. A szeizmométerre egy jellegzetes, kupolaszerű szél- és hőpajzs is kerül hamarosan, hogy a műszer háborítatlanul dolgozhasson. A műveletről több fotó is készült a leszállóegység fedélzeti kameráinak köszönhetően.

Hogy rendben menjen a műszer telepítése, előbb rendkívül körültekintően tesztelni kellett, hogy minden tekintetben hibátlanul működik-e a robotkar. Ehhez az InSight Földön maradt másodpéldányát használták a JPL mérnökei, ellenőrzésképp pedig a távirányítású marsi leszállóegység által küldött fotókat elemezték tüzetesen. Ezek alapján döntötték el azt is, hogy hová kerüljön pontosan a szeizmométer. A Földről sugárzott parancsok feldolgozása után a robotkar végül a lehető legtávolabbra, másfél méterre a leszállóegységtől tette le a műszert.

Az InSight csaknem egy hónappal ezelőtt landolt a Marson, és többféle műszert is vitt magával, hogy bolygószomszédunk felszín alatti titkait kutassa. A két évre tervezett, egymilliárd dolláros projekt célja, hogy segítsen pontosabb képet alkotni arról, hogyan keletkezett 4,5 milliárd éve a Mars, illetve a Naprendszer és más csillagrendszerek többi sziklás bolygója, így a Föld is. Az eredményei segíthetnek megérteni azt is, hogy miért nem lakható bolygó a Mars.

Az InSight három fontos vizsgálatot fog végezni:

A most lerakott SEIS (Seismic Experiment for Interior Structure) nevű szeizmométer a legfontosabb műszer a küldetésben, ez méri majd a marsrengések okozta rengéshullámokat, és feltérképezi a bolygó belső szerkezetét, a küldetés tudományos céljainak háromnegyede erre a műszerre támaszkodik.

A HP3 (Heat Flow and Physical Properties Probe) nevű műszer olyan, mint egy óriási hőmérő: 5 méter mélyen lefúr a felszín alá, hogy megmérje a bolygó hőmérsékletét.

A RISE rádióműszer megméri a Mars pólusának apró imbolygásait, hogy pontosabb képet alkothassunk a bolygó magjának összetételéről és szerkezetéről. Ez a műszer a fedélzeten marad, nem szükséges lerakni a felszínre.

A SEIS lerakása a vártnál simábban ment, "csodás karácsonyi ajándék ez" – mondta Tom Hoffman, az InSight-projekt igazgatója. A JPL InSight csapata közben folyamatosan dolgozik a HP3 műszer beindításán is (ez januárra várható), illetve az előttük álló napokban a szeizmométer vízszintjét is pontosan beállítják (jelenleg 2-3 fokos dőléssel fekszik a talajon).

A szeizmométer azért fontos, mert a marsrengések detektálásával a bolygó belső szerkezetéről kaphatnak képet a tudósok. Minden egyes marsi tektonikai mozgás olyan, mint egy vakuvillanás: ahogy a rengéshullámok áthaladnak a bolygó belső rétegein, a mért adatokból a kutatók képesek az egyes rétegek vastagságáról és összetételéről következtetéseket levonni.

Kapcsolódó Új űrszonda landolt a Marson Az InSight sikeresen leszállt. Ez lesz első szonda, ami a bolygó mélyét vizsgálja, és a Föld keletkezését is segíthet megismerni. Kövesse élőben!