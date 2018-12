A Casio 14-A számológép egy kiállított példánya a cég tokiói székházában. A 140 kilogrammos íróasztal méretű készülék 485 ezer jenbe került, és több szempontból is világelső volt: elektromágneses relékkel üzemelt, elsőként alkalmazta a háromoszlopos, 0-9-es numerikus billentyűzetkiosztást, kijelzője is egyszerű, letisztult volt. A gépet 1957-ben dobták piacra, ugyanebben az évben megalakult a Casio Computer Co., Ltd. nevű vállalat. (A márkanév kiválasztása, megalkotása is ekkor történt: a testvérek nevének angol átírása, a Kashio helyett az áramvonalasabb, nyugaton jobban csengő, modernséget, gyorsaságot sugalló Casio lett a brand és a cég neve.) (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)