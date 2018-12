Egy komplett ló került elő Pompeji hamvai alól

Ritka leletet, egy magas rangú katonatiszt felszerszámozott lovának megkövült maradványait találták meg egy fényűző külvárosi villa istállójában Pompeji ókori romvárosban – írta az MTI.

A régészeti park igazgatója, Massimo Osanna szerint a Nápolyi-öbölre és Capri szigetére néző villa egy parancsnoki rangú katonatiszté lehetett, talán egy tábornoké. A telivér hátán megtalálták a fából készült nyerget, amelyet bronz berakások díszítenek.

A felszerszámozott ló mellett megtalálták két másik ló maradványait is. A felfedezést a hétvégén bejelentő igazgató szerint az állatokat a fojtogató vulkáni hamu vagy a forró kigőzölgés ölhette meg. A lovak nyilván nem tudtak kimenekülni az istállóból, amikor Kr. u. 79-ben kitört a Vezúv és maga alá temette a virágzó várost.

A freskókkal díszített és gazdagon bebútorozott, lépcsőzetes terasszal rendelkező villában már az 1900-as években is végeztek ásatásokat, de a helyet később visszatemették. Massimo Osanna reményei szerint a via di Civita Giuliana-i villát a nagyközönség is megtekintheti majd valamikor.

A romváros feltáratlan északi részén folyó ásatások idén már számos szenzációs leletet eredményeztek. Az igazgató közölte, hogy két millió eurót (650 millió forint) fordítanak az ásatások jövő évi folytatására.