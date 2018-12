Jöhetnek a színes-szagos filmek és játékok

Trágyától, csatornaszagtól és rothadó tetemektől bűzölgő történelmi filmek, süteményillat a gasztroműsorban, erdei fenyő a természetfilmben, tömjén az egyházi félórában: jöhet mind, ahogy a horrorfilmekben is érezhetjük a vérszagot, ha valóban elterjed a szagos VR-maszk.

A termékfejlesztő a virtuális valóság cuccokkal foglalkozó Feelreal, ők jelentették be, hogy kereskedelmi forgalomba hozzák az új, szagos VR-sisakot. A cucc alapvetően a filmnézőknek és a gamereknek készül, de akár aromaterápiákon is lehet használni. Egyszerre kilenc illatanyagot lehet betenni a Multi-Sensory VR Mask megfelelő kapszulájába, de összesen már 255 fajta legyártott szagmintából lehet választani. Levendula, menta, égett gumi, akár füstölgő puskapor is lehet ezek között.

Az illatok mellett más érzékszervekre is képes hatni a leírás szerint a maszk, többek között a hideg, a meleg, a szél és a vízpára illúzióját is képes megteremteni. A termékfejlesztők szerint az álomképek valószerűbb szimulálása is lehetséges vele. A Feelreal maszkját többek között Samsung Gear VR-hez és az Oculus Rift headsethez lehet csatlakoztatni. Hamarosan indul a Kickstarter-kampány, igaz, ennek a sikerét érdemes megvárni, főleg, hogy három éve egyszer már közel ugyanezt beharangozta a csapat.