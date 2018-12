Mindenki kapaszkodjon a szelfibotjába: brutális újítást tesztelt az Instagram

Kiküldött egy frissítést az Instagram, ami akkora felháborodást szült a felhasználók körében, hogy mire az amerikai sajtó beszámolt az ügyről, a cég egyik vezetője már bocsánatot is kért, és közölte, hogy nem fogják bevezetni az újítást.

A frissítés tényleg alapjaiban forgatta volna fel az alkalmazást: a hírfolyamot eddig felfele és lefele görgetéssel lehetett átfutni, az újítás ezt a jobbra és balra lapozással cserélte volna fel.

Az internetezők természetesen nem hagyták annyiban a dolgot, rengetegen posztoltak arról, hogy elképesztően rossz az új rendszer, mindent vissza, nemnemsoha.

Has Instagram lost its mind? I am not tinder swiping through everyone’s posts ???? #instagramupdate

Sorry about that, this was supposed to be a very small test but we went broader than we anticipated. ??