Rengetegen töltötték le a kamu Alexa-appot az Apple-től

Sikerült kijátszani az Apple Apps Store szigorú ellenőrzési rendszerét, rengetegen letöltöttek egy kamu Amazon Alexa telepítő alkalmazást, írja a 9to5Mac. A "One World Software" névre hallgató fejlesztő "Setup for Amazon Alexa" alkalmazása az ingyenes kategória népszerűségi toplistáján ("Top Free") egészen a 60. helyig kúszott, azon belül a "Utilities" kategóriában az igen előkelő 6. helyen is tanyázott.

A sikerhez valószínűleg hozzájárulhatott, hogy karácsonyra sokan kaptak amazonos okoseszközt, és ehhez kerestek appot az Apple alkalmazásboltjában. A Setup for Amazon Alexa app telepítés után nem árasztotta el ugyan a felhasználókat kéretlen reklámokkal, nem is kérte, hogy jelentkezzenek be Amazon fiókjukba, de így is épp elég gyanús volt, hogy kérte az IP-címet, az alexás eszköz sorozatszámát és a hozzá tartozó nevet.

A kamu appot péntekre távolították el végül, hogy addig hányan töltötték le és telepítették nem tudni pontosan, de értékelést csaknem tízezren adtak az app adatlapján. Az Apple számára azért lehet kissé kínos az ügy, mert a Google Play-jel szemben mindig is hangsúlyozták, hogy mennyire szigorú az ellenőrző rendszerük, az Apple Apps Store-ból nem lehet átverős, biztonsági szempontból aggályos alkalmazásokat letölteni.