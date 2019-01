Kína épített egy rádióantennát, ami ötször akkora, mint New York

Kína megépített egy kísérleti rádióantennát, amely ötször akkora, mint New York területe – írja a Newsweek a South China Morning Post nyomán.

A titkos helyen, állítólag valahol Kína középső részén épített antenna extrém alacsony frekvenciájú rádióhullámokat bocsát majd ki a tengeralattjárókkal folytatott kommunikációhoz, így azok mélyebben tudnak majd közlekedni anélkül, hogy a felszínre kellene jönniük. A kínai lap által megszólaltatott egyik kutató szerint – aki dolgozott a projekten, de az elhelyezkedését maga sem tudja – az antenna fontos hadászati célt szolgálna egy esetleges háború esetén.

A kínai haditengerészet nagy hangsúlyt fektet az extrém alacsony frekvenciájú rádióhullámos technológia fejlesztésére. Az antenna 13 éven át készült és több mint 3625 négyzetkilométeres területet foglal el. A 0,1 és 300 hertz közötti frekvenciájú rádiójele a kialakításának köszönhetően nemcsak a légkörben terjed, hanem 3500 méter mélyre a Föld alá is. Ezzel nemcsak tengeralattjárókkal lehet vele kommunikálni, hanem ásványok és olaj észlelésére is alkalmas, illetve szeizmikus érzékelőként a földrengéseket megelőző földmozgások vizsgálatát is lehetővé teszi.

Más országok is próbálkoztak hasonló antenna építésével. Az Egyesült Államok Project Sanguine néven tervezte ilyen eszköz építését, amely Wisconsin állam két ötödét elfoglalta volna, de végül a helyiek tiltakozása miatt nem lett belőle semmi. A Szovjetunió épített is hasonló antennát a nyolcvanas években az északi sarkkörnél, később pedig Oroszország segédkezett hasonló kínai rendszerek építésében.