Minden fotózásra alkalmas éjszakát kint töltök az ég alatt

Az APOD, azaz Astronomy Picture Of The Day, a NASA 1995 óta működő, javarészt csillagászattal, űrkutatással, ezekhez valamilyen módon kapcsolódó jelenségek képeivel foglalkozó oldala már kétszer is nap képének választotta egy Szarvason élő magyar asztrofotós, Bagi László képeit. Ezekről az Index is beszámolt: 2017. május 20-án az M101-es galaxisról készült fotóját, majd 2017. november 2-án az NGC891 elnevezésű galaxisról készült képét ismerhette meg a nagyvilág a meglehetősen nagy presztízsű oldalnak köszönhetően. Bagi egyike a legismertebb, külföldön is elismert magyar asztrofotósoknak, az alábbi nagyképes cikkünk az ő munkásságát mutatja be, és némi betekintést enged az asztrofotózás rejtelmeibe.

Az asztrofotózásnak több ága ismeretes: van, aki asztrotájképeket készít, más a bolygókra fókuszál. "Mi, mélyégfotósok a csillagos égboltot örökítjük meg, de nem állunk meg a csillagos égbolt látványánál. Olyan ködösségeket, galaxisokat próbálunk megörökíteni a távcsövek és a fotográfia segítségével, amelyek az emberi szem számára láthatatlanok. Az általunk keresett objektumok több száz, vagy több millió fényévnyire találhatóak Földünktől, nagyon motiváló a fotózásaim során, hogy a lehető legtávolabbra próbáljak ellátni a távcsöveim és a fényképezőgépem segítségével" - foglalta össze Bagi László, hogy miért választotta az asztrofotózás talán legnehezebb ágát.



Technikai hátterét tekintve az asztrofotózás egy igen bonyolult és összetett folyamat. "Alapvetően a fotográfia egy speciális lehetőségét használjuk a fényképek elkészítéséhez, hosszú expozíciós idejű felvételeket készítünk a kiszemelt ködösségről, vagy galaxisról. Ez annyit jelent, hogy amíg egy nappali fénykép elkészítése a másodperc töredéke alatt megtörténik, a mi

esetünkben egyetlen felvétel elkészítésének az ideje 10-15 perc is lehet. És itt még nem áll meg az asztrofotós, hiszen ezeket a hosszúexpós felvételeket ismételjük a lehető legtöbbször. Minél több nyers felvételt sikerül összegyűjteni az adott objektumról, annál tisztább, kontrasztosabb, részletesebb lesz a végeredmény" - magyarázza Bagi László.



A végső fénykép 200-300 nyers fotó eredménye, és egyetlen asztrofotó elkészítése több hétig, vagy hónapig is eltarthat. "Egy év alatt 10-12 képet készítek összesen úgy, hogy minden fotózásra alkalmas éjszakát kint töltök az ég alatt. Szeretem jól kifotózni az adott témát. Ez azt jelenti, hogy 30-35 órányi nyersanyagot szoktam gyűjteni az adott ködösségről, Galaxisról." Ezután következhet a kép kidolgozása. A nyers expozíciókat speciális, csillagászatban használatos programok segítségével átlagolják, összeadják (stackelik). A munkafolyamat során korrekciós képekre is szükség van, hogy a nyers képeken megjelenő hibás pixeleket, műhold által hagyott csíkozódásokat korrigálni tudják. A meglehetősen pepecselős munka azonban megéri a befektetetett energiát: "Fantasztikus élmény, amikor a nyers fotók összeadása során egyre több, egyre finomabb részlet és szín rajzolódik ki az összeadott fotón."



Az asztrofotózásnak komoly előkészületei, feltételei vannak. "Az első lépés a fotózás megtervezése. Csillagtérképek, számítógépes programok segítségével megtervezzük, hogy az adott ködösséget, galaxist hogyan, mikor és mivel tudjuk a leghatékonyabban megfotózni." A jó asztrofotó alapja, hogy a fotós kiválóan ismerje a távcsövet, amivel dolgozik, tisztában legyen annak minden paraméterével. De ez még nem elég, a terepre felkészülten kell menni, hogy a szabad ég alatt hatékonyan tudjanak reagálni a váratlan helyzetekre. "Folyamatos harcban állunk az idővel és az időjárással. Nagyon ritka az "örömfotózás";, amikor minden tökéletes. Általában a változékony időjárás, páratartalom, szél és a hideg nehezíti a terepmunkát, de ha az égiek jó kedvükben vannak, és az időjárási viszonyok kedvezőek, akkor a technika szokott váratlan helyzetek elé állítani."



Természetesen elengedhetetlen a fényszennyezéstől mentes helyszín is, a hosszú expozíciós felvételek miatt nagyon fontos, hogy ne legyenek zavaró városi fények, pára, por, mert ezek jelenléte nagyban ronthatja a felvételek minőségét, részletességét. "Számunkra nagyon fontos a tiszta, fénymentes ég. Soha nem gondoltam volna, hogy a fényszennyezés ilyen fontos szerepet tölt majd be az életemben. Két helyről gyűjtöm a fotonokat: Ágasvárról és Öcsödről. Ágasvár a Mátrában található 638 méterrel a tengerszint felett. Különösen jó hely az őszi és téli hónapokban, amikor az alacsonyabban fekvő területeken a köd és a pára lehetetlenné teszi a fotózást. A másik helyszín Öcsöd, ahol az alföldi lehetőségekhez képest kiváló és kevésbé fényszennyezett ég található." Ezzel egyébként Bagi László cáfolja azt a nézetet, hogy az Alföldről nem igazán lehet jó asztrofotókat készíteni. "fantasztikus egű éjszakákat fotóztam már innen".



A képkészítésen, publikációkon, versenyeken kívül az asztrofotózás közösségteremtő erejét említi még Bagi László, mint számára igen fontos dolgot. "Egyre többen érdeklődnek a csillagászat iránt. Kiváló lehetőség az asztrofotókon keresztül megismertetni az emberekkel az amatőrcsillagászatot, és a fotózást. 2018 tavaszán néhány elszánt asztrofotós társammal megalakítottuk a Magyar Asztrofotósok Egyesületét. Ez egy országos egyesület, ahol mindenkit szívesen látunk, aki rajong a csillagos égboltért. Előadásokkal, találkozókkal, kiállításokkal szeretnénk segíteni és támogatni a kezdő és haladó asztrofotós társainkat egyaránt. Nagyszerű érzés volt megélni az egyesület első nagy kiállítását, amelyet a Természettudományi Múzeum falai között rendezhettünk meg, és ahol 60 fotós, 120 csillagászati felvételét tekinthették meg az érdeklődők. Ezekért a pillanatokért is érdemes asztrofotózni."

Fotózás Ágasváron, -17 Celsius-fokban. (Fotó: Bagi László)

Az Univerzum legnagyobb "buborékja", a Buborék-köd (NGC7635). A diffúz köd közepén jól látható hatalmas "buborék" 7 millió km/h sebességgel folyamatosan növekszik, tágul. A felvétel speciális szűrők használatával készült. Ennek a fotótechnikai eljárásnak a legfontosabb alkotóelemei a keskenysávú fotografikus szűrők: a H-alfa-hidrogén, OIII-oxigén, és SII-kén szűrőkkel külön-külön örökíthető meg a hidrogén, az oxigén és a kén ionizációs sugárzása. Ezzel a technikával sokkal részletesebb, kontrasztosabb fotók készíthetőek az adott objektumról. A végleges fotó 28 órányi expozíció eredménye. (Fotó: Bagi László)

Égi ragadozó, avagy a VdB 149&150 Cápa-köd. Ha figyelmesen megnézzük a ködösséget, egy cápa körvonala rajzolódik ki a fotón. A csillagközi gázból és porból keletkezett ködösség a Cepheus csillagkép közelében található, kiterjedése hatalma, 15 fényév, nincs olyan tenger vagy óceán a Földön, amely elég lenne ennek az égi ragadozónak. Nagyon halvány objektum, a végleges fotó 33 órányi expozíció eredménye. (Fotó: Bagi László)

Bagi László műszerparkjának zászlóshajója, egy Newton asztográf. "Az asztrofotókat fényérzékeny távcsövekkel készítjük. Jelenleg két távcsővel dolgozom attól függően, hogy mit fényképezek. A nagyobb felbontású témákat egy egyedi építésű asztrográf segítségével készítem. Ez egy Newton 200/800-as F/4-es fényerejű tükrös távcső. Ha nagyobb kiterjedésű ködösséget fotózok, akkor a Skywatcher prémium minőségű távcsövét, egy 80/400-as triplet apokromátot használok. A képrögzítést jelenleg egy asztrofotózásra tervezett Atik One6 CCD kamerával végzem." (Fotó: Bagi László)

Mélység és magasság. Ezen az új fotón a Földünktől megközelítőleg 3-3,5 ezer fényévnyire található Ngc7822 Ördögfej-ködkomplexum látható. A ködösség anyagát tekintve tekintélyes mennyiségű ionizált hidrogénből, porból és egyéb gázokból áll. A fotón több, toronyszerű gázoszlop látható, amelyek belsejében számtalan csillag születik. A végleges fotó 29 óra expozíció eredménye. (Fotó: Bagi László)

Ez a látványos csillagváros – az M33 Triangulum galaxis – Földünktől 3 millió fényévnyire található. A fénykép Öcsödről és Ágasvárról készült, 15 órányi expozícióval. (Fotó: Bagi László)

Ágasvári fotózás 2016-ban. A Mátra nyugati részén fekvő Ágasvár az amatőrcsillagászok egyik kedvelt észlelőhelye, még kisbolygót is neveztek el róla, a 111570 Ágasvárt. (Fotó: Bagi László)

A Vdb141-Szellem-köd régió. Ha figyelmesen nézzük a kép középső területét, jól kivehető két szellem alak, ahogyan kezüket az ég felé tartva integetnek. Ez a ködkomplexum a Cepheus csillagképben található, a főleg porból álló ködösség születés előtt álló, és éppen keletkező csillagoknak az otthona. Földtől való távolsága megközelítőleg 1470 fényév. Az ilyen ködösségek sajátossága, hogy rendkívül halványak, ezért nagy kihívás a megörökítésük. A végleges fotó 32 órányi expozíció eredménye, amelyet három hónap alatt, szeptembertől novemberig gyűjtött össze Bagi László. (Fotó: Bagi László)

Ha éjszaka az északi égboltra tekintünk, akkor már szabadszemmel is észrevehető ez a látványos, hatalmas kiterjedésű objektum, az M31 Androméda-galaxis. Több tudományos mérést követően megállapították, hogy az Androméda-galaxis 2,5 millió fényévre van tőlünk és folyamatosan közeledik felénk, azaz a Tejút-galaxis felé. 100-150 km tesz meg másodpercenként, amely végeredményeként 4,5 milliárd év múlva ideér, és a tejúton belül jelentős átrendeződéseket okoz majd, vélhetőleg komoly fejtörést okozva az utánunk jövőknek. (Fotó: Bagi László)

Mélyeget fürkészők. (Fotó: Bagi László)

Ha augusztus, akkor nyári tejút. Ezen a fotón a felettünk elhaladó nyári tejút egy részlete látható. A 27 órányi expozíciónak köszönhetően a tejút varázslatos színei, és változatos formái jól kivehetőek, a fő célpont az Ngc6914 hármas reflexiós köd és annak közvetlen környezete volt. Ez egy különleges égterület, egy látómezőn belül reflexiók, porsávok és izzó emissziós ködök láthatóak. Földtől való távolságuk megközelítőleg 6000 fényév. (Fotó: Bagi László)

A fotón látható három galaxis a Sárkány (Draco) csillagképben található, Földtől való távolságuk körülbelül 100 millió fényév. Asztrofotós szempontból igazán érdekes téma a három galaxis, egymás mellett elhelyezkedő pozíciója. Jól megfigyelhető a felvételen, hogy a különböző rálátási szögeknek köszönhetően hogyan láthatóak Földünkről ezek a távoli csillagvárosok (a képen balról-jobbra: az NGC5985, NGC5982 és az NGC5981). A végleges fotó 16 órányi expozíció eredménye. (Fotó: Bagi László)

Az ágasvári észlelőrét télen, kondenzcsíkkal. (Fotó: Bagi László)

Egy másik nyári Tejút-részlet. A hosszú expozíciós felvétel megmutatja nekünk galaxisunk teljes részletességét és színeit. (Fotó: Bagi László)

A 2017. november 2-i NASA APOD: az NGC891 Galaxis és közvetlen környezete. Ha figyelmesen megnézzük a felvételt, megszámlálhatatlan galaxis és egyéb objektum fedezhető fel a fényképen. (Fotó: Bagi László)

Munkában az ágasvári mélyégfotósok. (Fotó: Bagi László)

"Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni." Ezen a fotón a Szekeres csillagkép szívében található diffúz köd, a Lángoló csillag-köd látható. Megjelenésében nagyon hasonlít a tűzhöz, lobogó lángnyelvekhez, innen a fantázia név. Ezt a látványt nagyban erősíti a HST, Hubble fotóknál is használt színpaletta, amelyet Bagi László kép elkészítésekor használt. A lángoló Csillag-köd Földünktől 1500 fényév távolságra található. A végleges fotó 28,5 óra expozíció eredménye. (Fotó: Bagi László)

Hogyan készül egy mélyégi asztrofotó? Ez a képpár némi betekintést enged a munkafolyamatba. Bal oldalon egy pár órás éjszakai expozíció szürkeskálás részeredménye látható, míg jobbra 28 órányi expozíció eredménye, utómunka után. (Fotó: Bagi László)

Bagi László az éjszakai eget kémleli. (Fotó: Bagi László)

Nyitókép: Bagi László M101 Szélkerék-galaxisról készült fotóját 2017. május 20-án a NASA szakcsillagászai az APOD (Astronomy Picture of the Day) hivatalos oldalán a nap képének választották