Több iPhone-t kitiltottak a német boltokból

Megtiltotta több iPhone modell németországi forgalmazását a müncheni tartományi bíróság, arra hivatkozva, hogy a gyártó Apple megsértette egyik volt partnere, a Qualcomm egyik szabadalmát – írja az MTI. Az Apple előre jelezte, hogy fellebbez az ítélet ellen.

A tiltás csütörtökön lépett életbe, miután a Qualcomm letétbe helyezte a bíróság által megkövetelt 1,34 milliárd eurós biztosítékot Az értékpapírokból álló pénzügyi biztosítékra azért kötelezték a Qualcommot, hogy fedezhető legyen az Apple esetleges vesztesége abban az esetben, ha az eljárásból végül mégsem a Qualcomm, hanem az Apple kerül ki győztesen.

A müncheni bírósági döntése a Qualcomm újabb nagy sikere az Apple ellen több országban indított eljárások sorában. A tiltás a 7, a 7 Plus, a 8, a 8 Plus és az X modellekre vonatkozik. Decemberben már Kínában is hasonló tiltás lépett életbe, ami különösen érzékenyen érinti a kínai piacon amúgy is lassulóban lévő Apple-t.

A döntés értelmezéséről újabb jogi vita kezdődhet, mert az Apple szerint csak a társaság márkaboltjaiban, vagyis mindössze 15 németországi üzletben nem szabad ilyen készülékeket értékesíteni, a Qualcomm szerint viszont a tiltás a lehető legszélesebb körű, a mobilszolgáltatókra és valamennyi kiskereskedőre is értendő.

A hordozható és okoseszközökben használatos processzorok fejlesztésére és gyártására szakosodott Qualcomm és az Apple a szabadalmak felhasználása után járó jogdíjak miatt került konfliktusba, és az évek óta húzódó szabadalmi háborúban keresztül-kasul perlik egymást. Az Apple szerint a Qualcomm indokolatlanul magas díjat követelt bizonyos szabadalmai alkalmazásáért. A társaság ezért 2017 közepe óta nem is fizet egykori partnerének. A Qualcomm szerint az Apple ezzel megsérti több szabadalmát. A müncheni perbeli szabadalom egy olyan eljárásról szól, amellyel szabályozni lehet a telefon processzorának áramfogyasztását, és így lassabban merül le a készülék akkumulátora. Mindeközben egy másik fronton a Qualcomm ipari kémkedéssel is vádolja az Apple-t.