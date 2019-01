Ilyen lesz a SpaceX Csillaghajója

A SpaceX vezérigazgatója, Elon Musk közzétette az első koncepciós vázlatot az űripari cég saját űrhajójáról, a Starshipről, azaz Csillaghajóról – pontosabban annak tesztmodelljéről. A valódi Starship építése még ma is zajlik a texasi Boca Chicában.

Musk ígérete szerint a végleges Starship modell sokkal jobb lesz. A tesztjármű annál kissé rövidebb, és ablakai sincsenek, mint a majd gyártásba kerülő végleges modellnek.

A SpaceX azt tervezi, hogy március-április táján szuborbitális pályára állítja a Starshipet, hogy ott teszteljék a jármű teherbíró képességét. Az orbitális pályán végzett tesztek 2020-ban kezdődhetnek.

Starship test vehicle under assembly will look similar to this illustration when finished. Operational Starships would obv have windows, etc. pic.twitter.com/D8AJ01mjyR