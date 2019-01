Jön a jelszó nélküli Windows 10

A Microsoft azt tervezi, hogy hamarosan végleg felhagy a jelszavak használatával. Az azonosításról természetesen nem mondanak le: a tervek szerint a következő Windows 10 verzióban úgy tudunk majd bejelentkezni, ha első alkalommal azonosítjuk magunkat a telefonunkra érkező kóddal.

A szolgáltatást az Insider Preview változatokat használók már tesztelhetik, a funkció az 18309-es buildbe is belekerült. Az új elnevezési rendszerben 19H1-nek nevezett frissítés a 2019 áprilisára várható Windows 10-hez érkezhet.

A Windows 10-ben már most is készíthetünk jelszó nélkül fiókot, de csak helyit, ami egyáltalán nem biztonságos. Az új eljárás a ma használt, PIN kódos bejelentkezést viszi tovább, de ehhez egy jelszó nélküli Microsoft fiókot kell készítenünk, például valamelyik Microsoft mobilalkalmazásban. Amikor egy új Windows 10 rendszerbe jelentkezünk be ezzel a fiókkal, SMS-ben kapunk egy egyszer használatos kódot, és ezzel beléptethetjük az új rendszert. Innentől a megszokott módon, egyedi PIN kóddal vagy biometrikus azonosítóval használhatjuk a gépünket.