Elektromos lesz a Harley-Davidson, hát már semmi se szent?

A Harley-Davidson vitán felül a leghíresebb és legikonikusabb motormárka a világon, szinte lehetetlen a márkanevet úgy kimondani, hogy közben ne asszociáljunk a motor jellegzetes, mély dohogására, és a Born to be wild gitárriffjére. Na ehhez képest a Panasonic CES-es sajtótájékoztatóján egyszer csak megjelent egy elég furán kinéző motor a színpadon, és a pilóta úgy ment vele egy kört, hogy alig hallatszott belőle valami elektromos zümmögés. (Azért ott, mert a Panasonic szállít hozzá minden okos technológiát.)

Egyébként ez ugyanaz a motor, amivel a Fekete Özvegy száguldozott az Avengers 2-ben, jegyezte meg valaki a közönség soraiban két sorral előttem, és valóban, csak a filmben volt rendes hangja, kipufogója, füstje, mindene. A valóságban meg ez a legendás gyártó első elektromos motorja, amit már 2014 óta mutogatnak, de most végre kész, meg lehet rendelni. 29 779 ezer dollár az ára, az 8,3 millió forintban, és ez Harley-mércével is elég borsos, a klasszikus modellekből van, ami a feléből is bőven kijön. De ez talán most mellékes is, hiszen a lényeg az, hogy

Elektromos Harley-Davidson???

Már maga az ötlet annyira bizarr, mint a napelemes Hummer, az alkoholmentes whiskey, vagy a vagy a Kalasnyikov vízipisztoly (a PETA ajánlásával). De miért vág bele ilyesmibe egy olyan márka, ami benzingőzben született, és nagyon jól érzi magát ott már vagy 120 éve? Azért, mert valójában egyáltalán nem érzi magát jól, az egész motorbicikli-ipar szenved a 2008-as válság óta, a Harley meg ennek tetejébe Trump elnök egyik kedvenc céltáblája, bojkottot hirdettek ellene Amerikában a rajongók, és csak az elnök kereskedelmi háborúján évi 100 millió dollárt bukik az európai és kínai büntetővámok miatt. Kellett valami, amivel új vevőket lehet becserkészni, és ez lett a LiveWire, amit egyfajta kétkerekű Teslának szánnak. Ennek megfelelően hálózatba is van kötve, van egy csomó szenzora, beépített GPS-e, érintőképernyője, és ilyesmik.

Szó se róla, a technikai adatok elég látványosak: a gép 3,5 másodperc alatt gyorsul százra, és 180 kilométert bír egy töltéssel. Az alumínium váz miatt aránylag könnyű, viszont 150 feletti a végsebessége.

Mivel nem kell váltani, a motorozás élménye egész újszerű, és a kezdők is hamarabb belejönnek. Viszont a motor kialakítása abszolút nem követi a Harley klasszikus vonalvezetését, ami talán tudatos is, de lehet hogy egyszerűen csak így jött össze a bazi nagy akksi köré építeni az egész járgányt. A legszokatlanabb persze az, hogy mennyire csendes. Mindenesetre simán benne van a pakliban, hogy a motoros bandák, és kapuzárási pánikban szenvedő felső-középosztálybeli férfiak mellett hirtelen a környezettudatos hipszterek lesznek az ikonikus amerikai márka legnagyobb rajongói.