Lazára vett figurával épít okosotthont körénk a Bosch

Még el se kezdődött az idei Las Vegas-i CES, de a médianapokon végigült előadásokon már annyiszor hallottuk a emberközpontúság, mobilitás, autonóm, elektromos jármű, mesterséges intelligencia, dolgok internete, okosotthon hívószavakat, hogy kicsit úgy tűnik, idén már tényleg mindenki, a létező összes, elektronikával kicsit is foglalkozó cég ugyanazt a hálózatba kötött szép új jövőt építi. Enyhe meglepődésemre a Bosch kifejezetten azért hívott el a legnagyobb konzumelektronika showra, hogy megmutassa, egy mifelénk leginkább szerszámgépeiről ismert, de a járműipari, energetikai szektorban is erősen jelen lévő német cégnek is van keresnivalója ezen a határtalanul tágulónak tűnő piacon.

Kevés európai mamutcég van jelen a Las Vegas-i konzumelektronika show-n (hirtelen csak a Siemens ugrik be mint ilyen kiállító), ezért amikor beültem a Bosch hétfő reggeli sajtótájékoztatóra, nem igazán tudtam, hogy mire számítsak. És arra végképp nem számítottam, amit kezdésnek tolt a német nagyvállalat. Egy hetven másodperces zenés reklámszpottal indult a prezentáció, ami meglepően szórakoztatónak bizonyult: egy laza, de kicsit béna, de azért menő hipszter figurája adja el nekünk az IoT-vel átitatott életmód vízióját, nyuszis brofisttel, heshtag like a Bosch szóviccel, bólogatós-rézfúvós hip-hopra. Itt is van, érdemes megnézni, meghallgatni, én még nem nagyon láttam nagyvállalattól ehhez fogható produkciót:

És amikor felgyúltak a fények, megjelent a színpadon a reklámszpot kissé cingár, erősen bajuszos főszereplője és majdnem elvitte a show-t, ami csak azért nem volt lehetséges, mert ő konferálta fel Markus Heynt, a Robert Bosch GmbH igazgatótanácsi tagját és Mike Mansuettit, az észak-amerikai Bosch csoport elnökét, és nem maradt túl ideje a pózokkal telitűzdelt one-man showra. A Bosch-főnik miután lejattoltak és pacsiztak a hipszterbajnokkal, azért valamivel komolyabbra fordították a szót.

IoT+AI

Hogy mit keres a Las Vegas-i konzumelektronika show-n a német központú világcég, aminek termékei azonban nem is nagyon kaphatók Észak-Amerikában? Kis túlzással azt akarja megmutatni, hogy túl az ütvefúrón, sarkocsiszolón és fűnyírógépen, hová jutottak és tartanak a tíz évvel ezelőtt megkezdett IoT (Internet of Things, "dolgok internete") fejlesztések a cégen belül, hogy milyen víziót kínál a küszöbünkön álló jövőre nézve.

„A Bosch időben felismerte az IoT kínálta óriási lehetőségeket” – mondta Markus Heyn. „Mára vezető IoT-vállalattá váltunk, fokozatosan bővítve szoftver és IT-kompetenciánkat.” Az igazgatótanácsi tag ezt pár számmal alá is támasztotta: idáig 270 mobilitással, okosotthonokkal, okosvárosokkal és anem utolsó sorban mezőgazdasággal kapcsolatos projektet valósítottak már meg a cég saját felhőalapú IoT megoldásaival. Mindeközben egy év alatt csaknem 40 százalékkal, mintegy 8,5 millióra bővült a Bosch IoT Suite révén hálózatba kapcsolt érzékelők és eszközök száma.

Ekkor már vártam, hogy mikor hangzik el először az AI hívószava, és nem is kellett sokat fülelnem.

Akkor aknázhatjuk ki a legjobban az IoT kínálta lehetőségeket, ha mesterséges intelligenciával kombináljuk és párhuzamosan fejlesztjük az IoT és az AI területén végzett tevékenységünket

– mondta Markus Heyn azzal kapcsolatban, hogy mi jelenleg a legjobb üzleti stratégia, ha egy Bosch méretű cég további növekedést szeretne elérni.

Heyn szerint e két terület, az IoT és az AI kölcsönhatásban áll egymással: „Az IoT intelligenciát igényel, a hálózatba kapcsolt eszközökkel folytatott adatgyűjtés pedig döntő mértékben felgyorsíthatja az AI fejlődését". A Bosch azt veszi alapul fejlesztéseiben, hogy a hálózatba kapcsolt eszközök csak a mesterséges intelligencia segítségével válhatnak intelligenssé, illetve tanulhatnak meg önállóan következtetéseket levonni a felhasználók életvitelével kapcsolatban.

A prezentáció szerint a Bosch négy kulcsfogalom köré építi a mindennapi életet megkönnyítő fejlesztéseit: több idő, fokozott biztonság, megnövelt hatékonyság vagy nagyobb kényelem. Példaként Heyn a videoalapú tűzérzékelést említette, ahol a biztonsági kamerák intelligens képelemzéssel mindössze néhány másodperc alatt ismerhetik fel a tűzeseteket, még mielőtt a hő vagy a füst elérné a rendszer érzékelőit. A tűz így jóval korábban ismerhető fel, mint a hagyományos tűz- vagy füstérzékelő rendszerek esetében – értékes perceket takarítva meg, amelyek akár életet is menthetnek.

Vagy vegyünk – ne adj Isten – egy közlekedési balesetet: a hálózatba kapcsolt járművek számára kifejlesztett integrált IoT-platformon a Bosch speciális algoritmusa azonosítja a baleset pontos helyszínét, időpontját és súlyosságát, az adatok pedig egy felhőszolgáltatón (konkrétan a Bosch kanadai partnerén, a Mojion) keresztül jutnak késedelem nélkül a Bosch vészhívás-központjába, amely automatikusan értesíti a helyi mentőket. Ezzel egyidőben a rendszer appon vagy SMS-ben értesíti az előre megadott személyeket is. „A mentők így az eddiginél is gyorsabban érhetnek a baleset helyszínére” – mondta Mike Mansuetti. "Oké, de hol vagyunk még mi ettől?" - kérdezheti bárki. Az IoT vészhelyzetmegoldás 2019 közepétől közel egymillió autós számára válik elérhetővé Észak-Amerikában és Európában, közölte Mansuetti.

My name is Bosch

Az IoT fejlesztései közül négyet mutattak még be, ebből három az IoT-okosotthon-AI háromszögben mozog:

Az IoT-hűtőszekrény beépített kamerái képesek a benne tárolt élelmiszerek (például a gyümölcsök) frissességét monitorozni, így azok optimálisan tárolhatók, tovább maradnak frissek és így ritkábban kerülnek a szemétbe.

Új fejlesztés a februárban piacra kerülő PAI projektor is, amely virtuális kezelőfelületet vetít a konyhapultra, a felhasználó így a sütés-főzés közben, maszatos ujjakkal is kereshet online-recepteket a neten.

Az Indego S+ robotfűnyíró Amazon Alexa segítségével hangvezérelhető. Mivel hálózatra van kötve, internetes időjárás-előrejelzés alapján a fűnyírás optimális idejét is automatikusan meg tudja határozni. Akadályfelismerő képességét mesterséges intelligenciával fejleszti a Bosch, olyan szenzoralapú adatok kiértékelésével, mint a motor áramfelvétele, a gyorsulás, a motorfordulatszám és a haladási irány.

A negyedik és talán a leghangsúlyosabb a Bosch saját fejlesztésű, vezető nélküli transzferjárműve (afféle elektromos városi kisbusz), aminek koncepciójával "a jövő hálózatba kapcsolt mobilitását" kínálja a cég. A jelmondat: "károsanyag-, baleset- és stresszmentes mobilitás".

Az autonóm kisbuszok rendszeréről Kay Stepper, a Bosch egyik amerikai szakértője a bemutató után azt mondta kérdésemre, hogy Németországban és Kaliforniában is tesztelik már az intelligens és hálózatba kapcsolt, önvezető kisbuszokat, igaz egyelőre még utasok nélkül haladnak viszonylag korlátozott területeken. A nagyvárosi automatizálás és a sorozatgyártás a 2020-as évek elejére várható. (A kiállításon meg is lehet nézni a Bosch-busz prototípusát, szóval ne kapcsoljanak el, pár szó esik még róla a következő napokban az Indexen.)

