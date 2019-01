Márciustól kapható a Panasonic full frame-es MILC gépe

Kölnben, a szeptemberi Photokinán mutatták be először a Panasonic új tükör nélküli cserélhető objektíves (MILC) fényképezőgépét Lumix S1R-t, amivel a G-sorozat kropos MILC-ei után megnyílt az út a teljes szenzorméret (full frame) előtt a Panasonic fényképezőgépeknél is. Ezzel - bár pár évvel ezelőtt még azt hangoztatták, hogy a Panasonic nem fejleszt full frame-es kamerát – a kis japán gyártó is beszállt a full frame-es MILC-ek versenyébe, a Sony, a Nikon és a Canon kameráival versenyezve a félprofi és profi fotóspok kegyeiért.

Mint az már szeptemberben kiderült, a Panasonic két teljes, 35 mm-es szenzorméretű MILC kamerát alkotott. a kettős képstabilizátoros S1R és az S1 a világon elsőként lesznek képesek 4K 60p/50p videók rögzítésére, ami egyebek mellett az új Venus képfeldogozó motornak köszönhető, mondta akkor Jamane Juszoke, a cég képalkotási üzletágának igazgatója.

Mindkét gép a Leica által fejlesztett L-bajonettel kerül majd a nemzetközi piacra, a 47 megapixeles S1R lesz a drágább, hivatásos fotósoknak szánt kamera, míg a 24 megapixeles S1-et inkább a videósoknak ajánlják. Mindkét kamerához masszív felépítésű, száz százalékig tömített vázat fejlesztettek, ami nemcsak időjárásálló, de hidegtűrő is.

A hétfői Panasonic sajtóbemutatón kicsit több információt is megosztottak a Panasonic-rajongók által várva várt full frame MILC-ekről. A lényeg: a Panasonic Lumix S1R 2019 márciusában kerül a boltokba, szóval alig három hónapot kell már csak addig aludni.

Két fontos praktikus újdonság (legalábbis a Panasonicnál), hogy a kamera vázban két memóriakártyának alakítottak ki helyet, és hogy a hátsó LCD kijelző 3 tengely mentén forgatható lesz.

A képalkotásban két előremutató fejlesztésről esett szó: az úgynevezett nagy felbontású üzemmódban (high resolution mode) például gyönyörű, részletgazdag tájképeket lehet majd fényképezni, Ansel Adams-i magasságokba törve. A másik újítás a "high dynamic range still photo mode", azaz HDR-mód, amivel a szemünk által lefedett dinamikatartományt megközelítő expozícióval tudja a fényt leképezni az új Lumixok szenzora.