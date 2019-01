A felejtéshez való jognak nem szabad túllépnie Európa határain

Megmutatjuk hol, hogyan. Kell hozzá képes igazolvány és indoklás is.

A felejtéshez való jog (right to be forgotten) azt jelenti, hogy a magánszemélyek kérhetik az irreleváns vagy elévült tartalmak törlését az online adatbázisokból. Az Európai Bíróság (ECJ) szerint az erre vonatkozó törvényt nem globálisan, csak az Európai Unióban kellene alkalmazni – javasolta az ECJ ügyvédje, Maciej Szpunar. Bár ez csak egy indítvány, az ECJ többnyire támogatni szokta a hasonló kezdeményezéseket.

A javaslat azt célozza, hogy a felejtéshez való joggal ne lehessen visszaélni. Több, a szólásszabadság és véleménynyilvánítás szabadságával foglalkozó szervezet úgy látja, hogy a jog globális alkalmazása visszaélésekhez és cenzúrához vezethetne egyes országokban, például Kínában, Oroszországban vagy Szaúd-Arábiában. Szpunar szerint a felejtéshez való jognak nem szabad olyan alapvető jogokat korlátoznia, mint az adatvédelem, a magánszféra védelme, illetve a közérdekű adatokhoz való hozzáférés.

Az ECJ egy 2014-es bírósági ítélet kapcsán vezette be a felejtéshez való jogot, miután egy spanyol állampolgár arra panaszkodott, hogy a Google rá vonatkozó keresési találatai hátrányosan érintik őt. A felejtéshez való jog biztosítja az uniós tagállamok állampolgárainak, hogy a Google eltávolíthassa a keresési találatok közül a pontatlan, irreleváns vagy túlzó megállapításokat. A Google azóta több millió törlési kérelmet kapott.

