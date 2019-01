Gyere, Morzsi, egyél legyet, és mentsd meg a bolygót!

Egy állateledel-gyártó, a holland Yora a termékei 40 százalékát egy rovarfajtából, a katonalégyfélékből állítja elő. A rovarokat 14 napos korukban rovarvágóhídra küldik, és addig állati eredetű hulladékokon hizlalják őket. A gyártó cég azt állítja, hogy a rovar alapú tápok segíthetnek az üvegházhatású gázok csökkentésében, mivel a marhák és tehenek fő táplálékául szolgáló szójaültetvények (magukhoz az állatokhoz hasonlóan) hatalmas mennyiségben bocsátják ki ezeket a gázokat.

A BBC megkereste a Royal Veterinary College állateledel-szakértőjét, Aarti Kathranit, aki szerint a rovarok teljes értékű kutyatápként szolgálhatnak – igaz, ezzel kapcsolatban csak óvatosan nyilatkozott. Kathrani elmondta, hogy a rovarok igen hasznos fehérjeforrások lehetnek, de további vizsgálatok szükségesek, hogy megállapíthassák, a kutyák szervezete felszívja-e az ételben található tápanyagot. A ma elérhető tanulmányok viszont azt mutatják, hogy a rovarok igenis hasznos tápanyagforrások lehetnek a kutyáknak.

Hogy ez mennyiben csökkentené a károsanyag-kibocsátást, az persze kérdéses. Azt tudjuk, hogy a húsevés, illetve a növekvő szén-dioxid- és metánkibocsátás között kimutatható összefüggés van, és a háziállatok fogyasztják el a globális hústermelés 20 százalékát. Az is igaz, hogy a katonalégyfélék jóval hatékonyabban állítanak elő fehérjét, mint a tehenek, mivel csak a víz és a termőföld egy kis részét használják.

De a teljes kép ennél bonyolultabb. Ahogy a társadalmak egyre gazdagabbá válnak, az emberek úgy fogyasztanak egyre több színhúst, és egyre gyakrabban dobják a szemétbe a nyesedéket és egyéb állati testrészeket. Ezek viszont legalább olyan gazdagok tápanyagokban, mint a marha többi része – és többnyire ebből készítik az állateledeleket is. Ha a kutyák átállnának a rovar alapú tápszerekre, a húsiparnak új módszereket kéne kitalálnia, amivel megszabadulhat a maradékoktól.

A kutyákról köztudott, hogy mindenevők, tehát akár rovarlisztből is készíthetnek nekik tápot. De mi van a macskákkal? Ők ragadozók, és az életben maradásukhoz nélkülözhetetlen aminosavat, a taurint a húsfélékből és a halból juttatják a szervezetükbe. Kathrani szerint több tanulmány is kimutatta, hogy a rovarfélék is tartalmaznak taurint, így elvileg nem elképzelhetetlen, hogy idővel feltűnhetnek a piacon a rovar alapú macskatápok is.

A Yora mindenesetre nem az első cég, akik rovar alapú állateledelekkel kísérleteznek: hasonló termékeket gyárt az Insectdog, az Entomapetfood, a Chippin és a Wilderharrier is.

( BBC News )