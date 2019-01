Ismeretlen ebolaszerű vírust találtak

Az ebola- és a marburg-vírussal rokon új vírus DNS-ét izolálták kínai és szingapúri kutatók egy Kínában befogott gyümölcsevő denevérből. Ahogy a filovírus család többi tagja, e menglavírusnak elnevezett kórokozó is könnyűszerrel meg tud fertőzni más fajokat, így az embert is, bár arról nem tudni, hogy ez megtörtént-e már a múltban.

A filovírusokat rendkívüli tudományos figyelem – és aggodalom – övezi, hiszen közéjük tartoznak a legveszélyesebb, embert is fertőző kórokozók, így az ebolavírus hat ismert változata és a marburgvírus két variánsa is. Ezek közös jellemzője, hogy időről-időre átterjednek állati hordozóikról az emberre, és egészen magas mortalitású vérzéses lázakat okoznak. A Kongói Demokratikus Köztársaságban jelenleg is ebolajárvány van, és ami különösen aggasztó, hogy a legutóbbi ragályok egyre hosszabb ideig tartanak, és egyre több embert fertőznek meg – a vírus láthatóan evolválódik, hogy egyre több embert betegíthessen meg.

Potenciálisan minden új filovírus képes akár 50-60 százalékos halálozással járó járványokat is indítani, legutóbb tavaly nyáron fedeztek fel új fajt Sierra Leonéban, a bombalivírust. Most azonban Fekete-Afrikától távol, Kína Mianmarral, Laosszal és Vietnammal közös határához közel fekvő Mengla tartományából mutattak ki egy újabb filovírust, amelyet a felfedezés helye alapján menglavírusnak neveztek el. A kórokozót egy gyümölcsevő denevérből (avagy repülőkutyából) izolálták.

A denevéreket már Afrikában is azzal gyanúsítják, hogy ők nyújtanak menedéket az ebolának, míg az két járvány között alvó állapotban várakozik. Most is a köztudott vírusgazda szerepük miatt kerestek bennük kórokozókat. A Nature Microbiology folyóiratban közölt tanulmány szerint magát a vírust nem tudták egyelőre izolálni, de a DNS-ét elemezték, amely különbözött a már ismert filovírusok örökítőanyagától. Ami viszont igazán aggasztó, hogy a menglavírus DNS-e alapján meghatározott fő felszíni fehérjéje rémisztően hasonlít az ebola gazdatestet kötő proteinjére, magyarul nagyon valószínű, hogy ez a vírus is képes más fajokat is fertőzni.

E feltételezés be is bizonyosodott, hiszen a kutatók kutyákból, hörcsögökből, majmokból és emberből származó sejtvonalakat is sikeresen megfertőztek vele. Konklúziójuk szerint „jelentős a kockázata annak, hogy a vírus fajok között is átadódik”. Mint Vang Li-fa, a tanulmány vezető szerzője nyilatkozta „a denevérekből származó filovírusok genetikai sokféleségének és földrajzi eloszlásának vizsgálata rendkívül fontos, hiszen csak így előzhetjük meg az embereket is érintő és súlyos következményekkel járó járványok figyelmeztetés nélküli felbukkanását”.