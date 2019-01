Nesze neked, Macbook Air!

Az Alienware hagyományosan a gémer notebookok vezető (és nagyjából egyetlen igazi specialista) márkája, a gépeik iszonyú erősek, iszonyú drágák, és egyenesen szembemennek az Apple által diktált divattal. A Macbookok és az azokat követő összes laptopgyártó azon küzd, hogy minél vékonyabb, könnyebb és elegánsabb gépet építsen, az Alienware viszont vállaltan a nagyon szögletes, elpusztíthatatlan erőt sugárzó dizájnt követi, olyanok a gépei, mintha szénfeketére festett, öt centi vastag acéltömbök lennének. Ezt az érzést fokozza, ha az ember szeretné hordozni vagy akár már csak megemelni a gépet.

Az Alienware anyacége, a Dell a CES-en egy külön eseményen mutatta be a sorozat új tagját, az Area51M-et, ami rögtön szakít is a gémer notebookok időtlen idők óta megszokott színvilágával (fekete alapon piros ledek helyett a hideg világoskék dominál), és a dizájnban is puhább, lekerekítettebb vonalvezetésre vált. Ennek legszebb illusztrációja a dizájn-sportautók kipufogóira emlékeztető, kék fénycsík övezte, ovális dupla hűtőrács hátul.

Az viszont változatlan, hogy ez a világ legerősebb gémer notebookja, amit egy roppant egyszerű trükkel értek el: nem speciálisan laptopokba szánt alkatrészekkel dolgoznak, hanem desktop processzorral-videokártyával. Abból is a legfelső kategóriával, ami per pillanat az Intel Core i7-es vagy opcionálisan i9-es processzorát, grafikus kártyában pedig az Nvidia RTX-sorozatának legújabb generációját takarja, egészen a csúcsragadozó RTX 2080-asig. Jár még hozzá 64 giga memória, 2 terabájt háttértár (SSD, nyilván), és egy 17,3 hüvelykes full hd (1920*1080) képernyő, ami talán az egyetlen gyenge pontja a gépnek. Egyrészt a gyakorlatban valahogy nem tűnik olyan nagynak, másrészt a képe sem annyira szép. Bár ezt lehet, hogy csak az mondatja velem, hogy két napja 8K kijelzőket látok, bármerre is nézek. (A 144 Hz-es képfrissítés viszont derék.)

Az Area51M közel négy kiló, és bő 4 centi vastag, szóval igencsak masszív darab, és nem meglepő módon az akku élettartamával egyáltalán nem dicsekednek a tervezői, sőt nem is árulják el, csak annyit mondanak, hogy ezt a cuccot úgyis a hálózatra kötve fogod használni. De annyira, hogy két adaptert adnak hozzá, egy kisebb, 180 wattosat, ha nagyon muszáj megmozdulni a géppel, meg egy 330 wattos féltéglát, ha nyugton maradunk.

A gép legnagyobb dobása azonban az, hogy annyira desktoplélek notebooktestbe zárva, hogy cserélgethetők benne az alkatrészek, ami egy laptoptól azért merőben szokatlan. Kicsit nehézkes szétszedni (nekünk nem is engedték, csak nézhettük), de simán ki lehet kapni belőle a processzort, a videokártyát, a memóriát, és bedobni a helyére egy jobbat. Mármint majd valamikor, amikor már lesznek jobbak.

A gép teljesítményéről negyedórányi nyomkodás persze nem mond sokat, de annyit aránylag biztosan állíthatunk, hogy

hasít rajta a Fortnite meg a League of Legends, mint a veszedelem.

A hangja semmi extra (bár egy gépet úgyis valami brutális fülessel használ az ember), a tapipad nagyon érzékeny, talán kicsit túlságosan is alapjáraton, a billentyűzet pedig nagyon puhán jár, nekem kicsit lett is volna igényem keményebb, mechanikusabb billentyűkre. A legjellemzőbb azonban a képernyő felbontása: oké, hogy egy notebooktól alapjáraton nem várna 4K-t az ember, de hát ez mégis csak a világ legjobbja, és leállt sima hd-nál, miközben 8K alatt 2019-ben már minden komolytalan. Erre a világ legjobb gémer notebookja nem megy 1080p fölé, mert minek.

Az Area 51M megjelenése január végén várható, az ára 2549 dollár (körülbelül 700 ezer forint, persze a valóságban ennél biztos több lesz az ÁFA miatt). Ami elég vastag összegnek számít egy notebookért, bár ha jobban belegondolunk, egy fullosabb Macbook Pro is simán kerül ugyanennyibe. Más csúcslaptopok, például az Acer szintén most bemutatott, 4000 dolláros Predator Triton 900-asa meg még le is körözik árban.