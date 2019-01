Európában is kaphatók lesznek az Oppo telefonjai

A Find X drágább az iPhone-nál, de ugyanúgy a csúcsligában játszik. Lesz speciális kiadása is.

Az Apple 2010 óta most először szorult ki az első két helyről.

Az Egyesült Királyság felé terjeszkedik Kína egyik legnagyobb hardver- és telefongyártója, az Oppo. A vállalat korábban a csúcsminőségű médialejátszóival szerzett magának hírnevet, de az okostelefonok piacán is voltak figyelemre méltó termékeik. Az Oppo pénteken jelentette be, hogy január 29-én a briteknél is bemutatják az egyik csúcstelefonjukat, az RX17-et.

A nemzetközi sajtófigyelem szempontjából az Oppo remek évet zárt 2018-ban: az egész világ felfigyelt a telefonjaira. A csúcsmodell, a Find X volt az egyik legvonzóbb külsejű telefon a kicsúsztatható kameráival és keret nélküli kijelzőjével. Más eszközeik a szokatlan formatervezéssel vagy a szupergyors töltési technológiával váltak híressé.

Még nem tisztázott, hogy az Oppo milyen specifikációkkal és szolgáltatásokkal fogja bevezetni az RX17-et az Egyesült Királyságban, de legkésőbb a hónap végén úgyis kiderül. Az mindenesetre örvendetes, hogy a kínai cég Európában is megvetné a lábát.

(The Verge)