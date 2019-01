Gőzűrhajóval hódítaná meg a távoli naprendszert a NASA

Az űrhajó elvileg végtelen távolságot tudna megtenni az űrben, legalábbis ha megfelelő égitesteken újra tud töltekezni. Ezek olyan helyek lennének, ahol van víz és nem túl nagy a gravitáció, ilyenből pedig elég sok van: egy hasonló elven működő űrhajó teoretikusan a Hold, a Ceres, az Európé, a Titán és Pluto között is tudna röpködni, ahogy fel tudna szállni a Merkúr sarkvidékéről és kisbolygókról is.

A jelenlegi űrjárművek véges hajtóanyag-kapacitással rendelkeznek, ami behatárolja a lehetőségeket; egy gőzmeghajtású űrhajó viszont sokkal inkább lehetővé tenné az újbóli felszállásokat – írja az Independent.

Az űrhajó többféle energiát használhatna fel az elképzelések szerint. Napenergia felhasználásával bányászhatna jeget az égitestekről és alakíthatná át az gőzzé, ami aztán hajtaná a járművet, de a Naptól távolabb (például a Plutón) akár radioaktív anyagok bomlásával is nyerhetne energiát.

A World Is Not Enough („A VIlág Nem Elég, WINE) névre keresztelt projekt gazdája egy robotikával foglalkozó cég, a projektet pedig a NASA finanszírozza. Már létrehoztak egy kb. 40 centiméteres prototípust, amit egy kisbolygók anyagát szimuláló laboratóriumban próbálták ki. Kris Zacny, a fejlesztő Honeybee Robotics vezetője szerint az űrhajó potenciálisan megváltoztathatja az univerzum felfedezését.