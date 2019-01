Katonai szintű babamonitor készült

A Las Vegasban múlt héten megrendezett óriási technológiai kiállításon, a CES 2019-en mutatkozott be a Miku Baby Monitor, melyet a legfrissebb csúcstechnológiával láttak el, hogy a szülők mindent megtudjanak a baba állapotáról. A Miku díjat is nyert a CES-en a babakütyük kategóriájának legjobb fejlesztéseként.

Az eszközt megálmodó Eric White korábban a jelzavaró rádiós berendezések és az elektronikus hadviselés szakértőjeként dolgozott, ám első gyermeke születésekor az elektronikai szaktudását ezen a békésebb területen is elkezdte kamatoztatni.

Mesterséges intelligenciával és gépi tanuló algoritmussal is felvértezték a Miku éjjel is jól látó kameráját, amely folyamatosan monitorozza a baba légzését, mozgását, hangjait, alvási szokásait, a környezet hőmérsékletét és páratartalmát.

Természetesen egy app is tartozik a készülékhez, és ebben nemcsak a begyűjtött adatokból készült grafikonok láthatók, hanem egészségügyi tanácsokat is olvashatnak az aggódó szülők. Nem meglepő módon egy buherálásbiztos titkosító csip juttatja el az információkat a szülők mobiljára. A jövőben a begyűjtött adatokat arra is felhasználnák, hogy riasszák a szülőket bizonyos életjelek, például a szívritmus vagy a légzés változásakor.

