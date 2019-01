Őrültségnek tűnik, de működhet a gőzhajtású űrhajó

Gőzkorszakába léphet az űrkutatás, és ez nem valami steampunk álom, tudósok tervezik felhasználni a világűrben nagy mennyiségben elérhető vizet. A floridai UCF egyetem kutatói a Honeybee Robotics nevű űrvállalkozással közösen fejlesztenének ki gőzhajtású űrhajókat, amelyek aszteroidákról, bolygókról és holdakról szereznék be a meghajtáshoz szükséges alapanyagot.

Fotó: honeybeerobotics.com Spider Water Extraction System

Ha sikerül folyamatosan gőzzé alakítani a vizet, az űrhajó elméletileg korlátlanul tudna utazni az égitestek között, feltéve perszer, hogy mindenhol víz közelében sikerült landolni vele. Csak a közvetlen közelünkben, a Naprendszeren belül lenne pár megfelelő leszállóhely a Ceres, a Titan, az Europa, a Plútó és a Merkúr felszínén – mondta Phil Metzger, az UCF munkatársa, a gőzhajtású űrhajó egyik kitalálója. Egy prototípussal sikeresen tesztelték az ötletet, Kaliforniában szimulált környezetben begyűjtöttek vizet, és felszálltak a levegőbe a gőzzel működő hajtóművekkel. A leszállóegységet WINE – World Is Not Enough – névre keresztelték.

Azért sem érdemes nagyon a steampunk fantáziavilágokat belekeverni a történetbe, mert a mozivásznon megjelenő rozsdás csövekből készült pöfögő gépeknél jóval modernebb és összetettebb megoldásokat építenek be a WINE-ba. Az indításhoz szükséges energiát például muszáj lesz napelemekkel megoldani, ha a vízen kívül más alapanyagra nem kívánnak hagyatkozni.

Az ötlet kidolgozását a NASA is támogatta pénzzel, de a kutatók újabb forrásokat szeretnének bevonni, hogy a kezdeti fázison túllépjenek, és tényleg eljussanak az űrbe az eszközeikkel.

(LiveScience )