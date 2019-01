A védett élővilágban is kárt tesz az USA kormányzati leállása

December 22. óta áll az amerikai kormányhivatalok egy részének működése, miután a törvényhozók nem tudnak megegyezni a kormányzat működését biztosító 2019-es költségvetésről, aminek egyik vitatott tétele Donald Trump elnök mexikói határra tervezett, 5,7 milliárd dolláros határfala. Az Egyesült Államok történetének eddig leghosszabb, és ki tudja még meddig tartó kormányzati leállása komoly gazdasági károkat okoz az országnak (heti 1,2 milliárd dollárra becsülik ezt a szakértők), de az hogy a nem létfontosságú hivatalok, állami szervezetek dolgozóit átmenetileg fizetés nélküli szabadságra küldik közvetett, pénzben nem mérhető károkat is okoz.

Fontos kutatóintézetek, tudományos szervezetek kényszerülnek tevékenységük felfüggesztésére, és például a hatalmas ország egyedülálló természeti örökségére vigyázó nemzeti parkok is kritikus helyzetbe kerültek. Az utóbbi napok hírei szerint a kaliforniai Joshua Tree Nemzeti Park csak a kevés önkéntes áldozatos munkájára számíthat jelenleg, minimális – nyolc fő – a hadra fogható parkőrök száma és ennek kézzelfogható kárát látja a park. Megjelentek ugyanis olyanok, akik semmibe veszik a természetvédelmi terület értékeit, és barbár módon viselkedve okoznak sebeket a védett sivatagi élővilágnak.



A park illetékeseinek közlése szerint tucatnyi esetben fedezték fel, hogy ismeretlenek terepjáróikkal letértek a kijelölt utakról, és keresztbe-kasul autóztak a park sérülékeny területein. A károkat felmérő dolgozók egy helyen kivágott Joshua-fákat is találtak, amiket valakik kifejezetten azért döntöttek földre, hogy utat csináljanak autóiknak. A dzsipes randalírozás leginkább azért érthetetlen (vagy ahogy a Jalopnik fogalmaz: égbekiáltó köcsögség), mert a parkban is és a park közelében is vannak bőven kijelölt off-road útvonalak motorosoknak és autósoknak is, ahol bátran próbára lehet tenni a járművek és vezetőik tudását.





A parkőrök több helyen is illegális táborozás nyomaira bukkantak, illetve találtak tiltott helyen táborozókat. Volt ahol levágták a park egyes területeit elzáró láncokat, vagy feltörték a lakatokat. Komoly gondot okoz mindezen k0vül az is, hogy rengeteg látogató nem viszi magával a szemetét, a pihenőhelyeket elönti a hulladék, sőt, mivel a mellékhelyiségek is zárva vannak, az emberi ürülék. A park vezetői döbbenten állnak a jelenség előtt: "soha nem láttunk még ilyen szintű zabolátlan táborozást". Civil szervezetek pár nappal ezelőtt azt kérték, hogy a belügyi illetékesek vizsgálják meg, hogy egyáltalán szabad-e nyitva tartani a látogatók előtt a nemzeti parkokat ilyen rendkívüli kormányzati helyzetben.

Hogy mit is tesznek tönkre egyes gátlástalan természetjárók (már ha ezt a szót lehet rájuk egyáltalán alkalmazni)? Az alábbi képek némi bepillantást engednek az 1936-ban alapított, 1994-ben nemzeti parkká nyilvánított természetvédelmi terület szépségeibe, az ott őshonos jellegzetes növényvilágba, geológiai csodáiba.

A park határát jelző tábla az egyik bevezető műút mellett. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A Joshua Tree Nemzeti Parkban kiváló minőségű utakon lehet autózni, kiépített pihenőhelyek, parkolók, grillezőhelyek, táborhelyek állnak a túrázók rendelkezére. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A park egyik fő jellegzetessége az egyedülálló geológiai arculat, a hatalmas, tördezett gránittömbök, amik a sivatagi erózió gyönyörű mementói. A másik a Mojave-sivatagban őshonos Joshua-fák (Yucca brevifolia), avagy Jozsué-pálmaliliomok vagy Jozsué-jukkák, amik ilyen nagy számban csak itt élnek, és amikről a park a nevét kapta. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A vulkáni múltra emlékeztetnek a mindenfelé magasodó, változatos formavilágú sziklák (mint a Balaton felvidéki tanúhegyek), a tektonikus törésvonalak mentén föltört majd megszilárdult magmás kőzetolvadék kemény tornyai, amik körül a talaj már lekopott az erózió miatt. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Sok helyen állnak ilyen halmokban a széttöredezett sziklák, a kisebb darabok felülelét simára csiszolták a felszivárgó talajvízforrások, az esőzések utáni villámáradások, és a sivatagi szelek. A "kavicshalmok" közt a klímára jellemző növényvilág tenyészik, ránézésre száraz halott bokrok, cserjék, de valójában élő, a rövid esős időszakokban kiviruló növények. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A különleges alakú sziklák mindig is megihlették az erre járó embereket, akik különféle neveket adtak a jellegzetes formájú alakzatoknak. Ez itt például a Puli. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A parkot keresztbe kasul szövik túrautak, tanösvények, sőt még vannak kijelölt off-road utak is motorosoknak és terepjárósoknak. Az egyetlen szabály, hogy ezekről nem szabad letérni, hogy az élővilág háborítatlanul létezhessen. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Táblák figyelmeztetik a park látogatóit a tiltott tevékenységekre. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Balra: villámcsapástól elszenesedett fa. Jobbra: kulturált parkolóhely. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A körülbelül 1600 méter magasan lévő Keys View kilátóból ilyen a Coachella-völgy. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A sziklás, hegyes, sivatagos parkban változatos időjárási viszonyok uralkodnak részben attól is függően, hogy épp milyen tengerszint feletti magasságon járunk. Van, hogy hétágra süt a nap, majd pár perccel később a legördülő felhők teljesen eltakarják a hegygerinceket a szemünk elől, majd egy óra múlva ismét aranyszínben ragyog a táj. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A Kaliforniához tartozó, csaknem kétmillió hektáros Joshua Tree Nemzeti Park a 15. legnagyobb nemzeti park az Egyesült Államokban. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Országút, szélerőműpark, esőfelhő – a park határán túli panoráma a Keys View kilátóból. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)