Teslát lehet törni a legkeményebb hekkerversenyen

Az idei Pwn2Own hekkerversenyre a Tesla is benevezett a Model 3-mal, és magával viheti az autót, akinek sikerül feltörni. A március 20-án kezdődő Pwn2Own a világ egyik legrangosabb kiberbiztonsági versenye, amelyen az elmúlt 12 évben összesen 4 millió dollárnyi díjat osztottak ki a résztvevők közt.

Nyilván azért is meg kiállni a Tesla a hekkerek elé, hogy próbálkozzanak csak, mert törődik a kiberbiztonsággal. Az autógyártó 2014 óta működteti a hibavadász (bug bounty) programját, melyben ma már 10-15 ezer dollárt is kaphat, aki sérülékenységet talál a jármű szoftvereiben.

Az elmúlt években sokat fejlődött a Teslák kibervédelmi rendszere, erősebb titkosítást és jobb hitelesítő megoldásokat kapott. Ennek fényében az sem lenne meglepő, ha senki sem járna sikerrel. Volt már példa ilyesmire.

A Teslák tulajdonosainak azt is megengedik, hogy a szabályok betartásával meghekkeljék a saját autójukat, és ha véletlenül elrontanának valamit, a Tesla újratelepíti a rendszert, nem kell a garancia elvesztésétől tartani.

Az idei versenyen természetesen ott lesznek a hagyományos szereplők is, webböngészőket, virtualizációs szoftvereket, nagyvállalati rendszereket, szervereket is feltörhetnek az érdeklődők, és most saját kategóriát kapnak autók. A támogatók - vagy inkább célpontok - közt a legnagyobb tech cégeket találjuk, ilyen az Apple, a Google, a Microsoft, a Mozilla, az Oracle és a VMWare.

(TechCrunch)

(Borítókép: Tesla Model 3 a berlini Tesla kereskedés kirakatában. Fotó: Sean Gallup / Getty Images Hungary)