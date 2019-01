Tudományos bizottság világítja át az Akadémiát

Nemzetközileg elismert szakértők nemzetközi normáknak megfelelően végzik el a Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézeteinek átvilágítását - ez derült ki az MTA kedden kiadott közleményéből, melyben ismét kihangsúlyozták, hogy a kormány által várt innovációs cél csak a kutatóhálózat megtartásával érhető el.

A vizsgálat módszertanát és ütemezését az MTA elnöke által létrehozott, tudósokból álló, 2018. november 16-án megalakult Kutatóhálózati Tudományos Elnöki Bizottság (KTEB) határozta meg, melynek 7-7 tagját az MTA elnöke, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztériumot (ITM) vezető miniszter delegálta.

A vizsgálatok során megállapítják a kutatócsoportok alapkutatási és alkalmazott kutatási tevékenységének kiválósági szintjét, ahogyan azt is megnézik, hogy az intézményhálózat előnyös, fenntartható, tervezhető és mérhetően is eredményes módon illeszkedik-e a nem az MTA által fenntartott kutatás-fejlesztési környezetbe. Az átvilágítás során figyelembe szeretnék venni egy 2017-ben lezárult átvilágítás eredményeit is.

Külön kiemeli a közlemény:

biztosítani kell a vizsgálat hitelességét a nemzetközi tudományos közösség előtt

Az átvilágítás lehetővé teszi, hogy az MTA vezetése az intézményvezetőkkel együttműködve levonja a következtetéseket és meghatározza a tennivalókat, ez alapján lehet majd új kutatási stratégiát kialakítani.

Az értékelő testületek 2019. március 14-ig készítik el jelentéseiket a KTEB-nek. A KTEB március 22-ig megfogalmazza az intézetek további működésére vonatkozó javaslatait, amelyekről ezt követően az MTA Elnöksége (két közgyűlés között az Akadémia legfőbb döntéshozó szerve) is állást foglal.