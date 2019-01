Két hét élet is elég a megöregedéshez

A természetben ritkán tanulmányozzák az amúgy is rövid életű rovarok korosodását, de most sikerült megállapítani, hogy az alig két hetet élő tücskök is ugyanúgy öregen halnak meg, mint az emberek. Ezeknek rovaroknak is igencsak leromlik a fizikai állapotuk az életük alkonyán - írta tanulmányában Rolando Rodríguez-Muñoz, az Exeter Egyetem munkatársa.

Azok az egyedek, amelyek az életük kezdetén elég sok energiát tettek az utódnemzésbe, a gyorsabb leépülés jeleit mutatták az életük előrehaladtával.

A kutatók 130 kamerát telepítettek egy spanyolországi rétre, hogy a tücskök életének minden egyes percét monitorozni tudják. Figyelték többek közt a szaporodásukat, és a túlélésért folytatott küzdelmüket.

Korai életszakaszukban nem volt összefüggés a szaporodási igyekezet - a másik fél hívása, felkeresése és az értük folytatott csaták elnyerése -, valamint a túlélésük közt. Viszont azokon a tücskökön, amelyek többet foglalkoztak a szaporodással, megmutatkoztak az öregedés jelei. Kevesebbet ciripeltek, és több csatát vesztettek.

Korábban az a nézet volt elterjedt, hogy a korral együtt járó fizikai romlás elkerülhetetlen. Ez megváltozott, és többen úgy gondolják, hogy az evolúciónak köszönhető mindez, amely annak a stratégiának kedvez, hogy adjuk tovább a génjeinket, ahelyett, hogy a szervezetünk a saját fenntartására fordítana energiát - magyarázta a kutató.

(Phys.org)