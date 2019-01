Megalakult a 8K szövetség

Mindenki azt hitte, be fog durranni a piac, most az elemzők visszanyesték az előrejelzéseket.

Négy nagy tévégyártó – a Samsung, a Panasonic, a TCL és a Hisense, illetve a panelgyártó AU Optronics – bejelentette a 8K Szövetség megalapítását. A céljaik között szerepel a 8K felbontás népszerűsítése, a 8K termékek értékesítésének kommunikációs támogatása, illetve a segítségnyújtás a külső szereplőknek a 8K felbontású anyagok előállításában.

Ebből mostanáig egy logót sikerült megalkotni; a tervek szerint ez azokra a tévékre kerülhet rá, amik megfelelnek a Szövetség előírásainak. A konkrétumokat még nem hozták nyilvánosságra, de tudni lehet, hogy ezek a feltételek érintik majd a felbontás mellett a televíziókba épített hardver teljesítményét, illetve a támogatott kodekek körét. A tervek szerint a rendszer nagyjából úgy működne, mint a VESA displayHDR minősítő rendszer.

A szövetségből még hiányzik néhány fontos résztvevő. Egyrészt például az olyan cégek, mint a Sharp, az LG és a Sony, akik már hamar nyilvánvalóvá tették, hogy kulcsszerepet kívánnak játszani a 8K megjelenítők paicán is. Még ennél is nagyobb szükség lenne arra, hogy a nagy stúdiók, a tartalomszolgáltatók, és az olyan internetes cégek, mint a Netflix és az Amazon is támogassák őket. Nélkülük elképzelhetetlen a 8K áttörése: ha nincs mit nézni, akkor az emberek nem fognak 8K megjelenítőket vásárolni.

(IT Café)