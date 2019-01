Kiszivárgott az Android következő verziója

Tavaly március környékén mutatkozott be az Android 9 Pie, amely augusztus vége felé jelent meg a mobilokon. A Google azonban dolgozik a következő verzión, amelynek valószínűleg Q lesz a neve, és egy kezdetleges változata kiszivárgott az XDA Developers fórumra.

Mivel egy megjelenés előtti fejlesztői verzióról van szó, még sok minden megváltozhat rajta márciusig, de talán a most látható változtatások egy része megmarad.

Az egyik leglátványosabb újítás a sötét mód kiterjesztése a rendszer teljes grafikus interfészére. Ezzel évek óta kísérleteznek a Google fejlesztői, az Android P-ben is van ilyen, de nem érvényesül a rendszer mindegyik részén, akadnak még olyan menüpontok, ahol megmaradt a világos háttér. Most úgy tűnik a legördülő értesítések és a beállítások is teljesen sötétek lesznek, és nem fogják bevilágítani a szobát, ha az éjszaka közepén valamiért ránézünk a mobilunkra.

Már ez is nagy előrelépés, azt viszont még nem tudni, hogy a legfontosabb androidos rendszerappok is követik-e ezt a példát. Az lenne az igazi, ha a Gmailnek, a Térképnek és a Play Áruháznak is lenne sötét hátterű változata. Valahogy úgy, ahogy az Apple a MacOS-en megoldotta a legfrissebb Mojave verzióban. Bár az XDA szerint most van egy olyan beállítás, amivel ki lehet kényszeríteni a sötét megjelenítést, ez aligha marad benne a végleges az Android Q végleges változatában, mert elronthatja más appok megjelenését.

A sötét mód nem a menőzés miatt fontos, hanem mert az OLED kijelzők lényegesen kevesebbet fogyasztanak, ha sok a fekete terület, ezeket a pixeleket ugyanis nem kell bekapcsolni.

Átláthatóbb lesz az appok kémkedése

Az appok egy része akkor is nyomon követi a tevékenységeinket, amikor semmit sem tudunk erről, úgyhogy a Google ezt sokkal átláthatóbbá teszi. Most már nem csak egy semmitmondó üzenet látszik majd az értesítések közt, hogy egy app lekérdezi a földrajzi helyzetünket, hanem konkrétan meg is nevezik ezt - vagy ezeket - az appokat. Ezt az értesítést a kamera és a mikrofon használatával kapcsolatban is lekérhetjük a rendszertől.

Az iOS-től is ellestek egy jó megoldást: azon kívül, hogy teljesen letilthatunk vagy engedélyezhetünk bizonyos funkciókat, mostantól azt is megadhatjuk majd, hogy mihez férhet hozzá app kizárólag az aktív használata közben. Így megakadályozható, hogy egy térképalkalmazás, amelynek navigálás közben szüksége van a GPS adataira, a háttérben és titokban is lekérdezze ezeket az információkat.

Izgalmasnak hangzik még az asztali mód, amely egy Samsung Dexhez hasonló megoldásnak tűnik. Azt teszi lehetővé, hogy egy második kijelzőn az appok és a rendszerkörnyezet úgy jelenjen meg, mint ahogyan a számítógépeken szokás, és ne a mobil érintésre optimalizált menüje kerüljön az óriási kijelzőre.

Lesz egy új menüpont, amely a grafikus csip driverének frissítését és lecserélését teszi lehetővé, és beépítenek a rendszerbe egy alapértelmezett kijelzőfelvételt készítő eszközt is.

(XDA, Ars Technica)