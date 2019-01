Sétát tehetünk egy muslica agyában

Háromdimenziós térkép készült egy muslica agyáról, így virtuálisan végigsétálhatunk az idegsejtek és a köztük lévő 40 millió szinapszisok között, amelyek meghatározzák az állat viselkedését. Ebben az jelenti a tudományos szenzációt, hogy a 60 nanométeres apró részleteket is megmuta 3D térkép alig három nap alatt készült el.

Készítettek már hasonlót elektronmikroszkóppal, tucatnyi ember 10 évig dolgozott rajta

Ezt az új agytérképet elektronmikroszkóp helyett két modern eljárás, a nagy felbontású, lumineszcencia-mikroszkópia és az expanziós mikroszkópia kombinálásával érték el. Az expanziós mikroszkópia alkalmazásakor a kutatók felduzzasztják a vizsgált szövetet, mint egy nagyra fújt lufit, de úgy, hogy annak a struktúrája, a molekulák egymáshoz viszonyított pozíciója változatlan marad. A nagy felbontású mikroszkópia pedig abban segít, hogy fókuszált fény segítségével gyorsan 3D képet készítsenek.

A részletes térképnek hála valósággá válhat az agykutatók régi álma, hogy követni tudják az idegsejtek kapcsolódásait, és megértsék, hogy az agyunk miként hoz döntéseket. A szinapszisok megszámlálásával az idegsejtek közti kapcsolatok erőssége is kiderül.

Már a muslica agyának vizsgálata is sokat elárul az idegrendszer működéséről, de a végső cél az lenne, hogy emlősök és az ember agyán is bevessék az új képalkotó módszert. Azzal, hogy ennyire sikerült felgyorsítani a nanoméretű képalkotást, a tudósok is gyorsabban tudnak majd újabb és újabb felmerülő kérdésre választ találni. Például nem kell majd éveket várni, hogy egy hím muslica után egy nőstény agyáról is kép készüljön, hogy megvizsgálhassák az eltéréseket.

(Phys.org)