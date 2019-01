50 millió eurót fizethet Franciaországban a Google

Nem meglepetés, hogy a Google-t eddig is folyamatosan vegzáló franciák csaptak oda egy hatalmas GDPR-büntetéssel. A cég állítólag a testre szabott reklámoknál nem kezelte óvatosan a francia netezők személyes adatait.

Kerek 50 millió euróra (vagyis 16 milliárd forintra) bírságolta Franciaország, vagyis a francia CNIL adatvédelmi hivatal a Google-t a személyes adatok kezelésére vonatkozó GDPR-szabályok megsértéséért.

Mint azt a hivatal a "La formation restreinte de la CNIL prononce une sanction de 50 millions d’euros à l’encontre de la société GOOGLE LLC" című bejelentésében részletesen és elég nehezen érthető fordulatokkal kifejti, a Google nem járt el kellő körültekintéssel és ezért rekordbüntetést kapott.

A GDPR bevezetése idején sokan tartottak attól, hogy egyes elszabadult hajóágyúként viselkedő állami hivatalok kihasználják majd, hogy soha nem látott hatalmat kapnak, amikor egy-.egy világcéget akár a globális árbevétel 4 százalékának megfelelő bírságra is ítélhetnek.

Már ekkor sejteni lehetett, hogy ha valahonnan, hát Franciaország felől majd biztosan fújnak ilyen szelek, mert a francia hivatal már addig is sokat viaskodott a Google-lal.

Miután ez megtörtént, a Google most még gondolkodik, hogy mit válaszoljon a lépésre. A hatóság egyébként azzal érvelt, hogy egyes francia civil szervezetektől kapott bejelentést. Elsősorban arról, hogy a reklámok személyre szabásának folyamatában nem kellően óvatosan kezelte a személyes adatokat. A francia hatóságközleményében azt is jelezte, nem volt egyedül, amikor el kellett kapni az amerikai it-óriás grabancát, a CNIL ugyanis más európai hatóságokkal is együttműködött a bírságot megalapozó vizsgálat lefolytatásában.