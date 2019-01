Az Oracle évi 3,6 millióval kevesebbet fizet a nőknek, mint a férfiaknak

A Irvine-i Kalifornia Egyetem professzora, David Neumark által elvégzett statisztikai analízis az Oracle ellen 2017-ben indított csoportos per felpereseinek érvelését erősíti. A cég 4200 női alkalmazottja perelte be munkaadóját, akik a termékfejlesztési, az IT és a terméktámogatási részlegeken dolgoztak 2013 óta.

Az elemzés kimutatta, hogy az Oracle még úgy is kevesebbet fizetett a nőknek, mint a férfiaknak, ha az analízis során figyelembe vették, hogy az alkalmazottak hol járnak a karrierjükben, milyen értékeléseket kaptak teljesítményükre, melyik Oracle-irodában dolgoztak és mekkora általános munkatapasztalatuk volt. A felperesek álláspontja szerint mindez megsérti az kaliforniai egyenlő fizetéseket előíró törvényt.

A nemek közötti fizetéskülönbségek jó része a nők esetén elmaradó bónuszokból és részvényopciókból fakad, és nem az alapfizetésből. No, nem mintha az egyenlő lenne a férfiakéval, hiszen átlagosan 3,8 százalékkal alacsonyabb. A bónuszaik viszont 13,2 százalékkal maradnak el az azonos fokozatú férfiakéhoz képest.

A jutalomként adott részvénycsomagok esetén a különbség pedig 33 százalékos.

A különbségek fő oka, hogy az Oracle egészen 2017-ig az alkalmazott korábbi fizetése alapján állapította meg az új bérezését (ami a nők esetében szinte magától értetődően alacsonyabb volt). Ezzel a gyakorlattal 2017 októberében felhagytak, amikor törvénybe iktatták, hogy a munkaadóknak tilos az új munkavállalók korábbi fizetését tudakolniuk. Viszont felperesek szerint az Oracle gyakorlata már annak előtte is törvénybe ütközött, hiszen megsértette azt a jogszabályt, amely megtiltja a munkaadóknak, hogy az alkalmazottak korábbi fizetéseivel indokolják a bérezési diszkriminációt.

Az Oracle-nél kapható átlagfizetés egyébként jelentősen elmarad más technológiai cégek, gy a Google vagy a Microsoft bérezési gyakorlatától. Ennek ellenére az Oracle nincs egyedül a nemi diszkriminációval vádolt IT-cégek között. Az ügyvédi iroda, amely az Oracle-alkalmazott nőket is képviseli, egyben a Google női alkalmazottai által a cég ellen indított perben is eljár.

A kereset tárgya ott is hasonló: a nők fizetési, illetve előmeneteli hátránya. Az ügyvédjük, James Finberg elmondta, hogy azután kezdett foglalkozni az Oracle ügyével, miután az amerikai munkaügyi minisztérium is pert indított a cég ellen, a nőkkel, a feketékkel és az ázsiaiakkal szembeni diszkrimináció miatt.

Forrás: Wired