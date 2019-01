Egy holland sebész nyert a Google ellen, törölniük kell őt a találatok közül

Az orvos, akinek nevét nem hozták nyilvánosságra, azért perelte be a Google-t, mert az nem volt hajlandó eltávolítani az őt negatív színben feltüntető oldalakat a találatok közül. Erre az Európai Bíróság úgynevezett „jog a felejtésre” döntése nyújtott neki lehetőséget, és ezzel talán lavinát indított el szerte a világon.

A holland sebészt korábban felelősségre vonták egy betege műtét utáni ellátása közben elkövetett műhiba miatt, és felfüggesztették működési engedélyét. Miután azonban fellebbezett a döntés ellen, a büntetést felfüggesztett felfüggesztésre változtatták, és így tovább praktizálhatott.

Az internet azonban – mint tudjuk – nem felejt. Így megmaradtak azok a cikkek, közöttük az orvosokat elmarasztaló nem hivatalos feketelisták is, amelyeken szerepelt, és amelyeket nem frissítettek az enyhített döntéssel. A cikkeket továbbra is listázta a Google mindannyiszor, ha az orvos nevére kerestek. Tudomására jutott, hogy emiatt több lehetséges betegben is előítéletek alakultak ki vele szemben, tehát hátrányosan érintette a dolog.

Ennek ellenére azonban hiába kérvényezte a Google-nél, illetve a holland adatvédelmi hatóságnál a találatok eltávolítását, nem tettek eleget a kérésének. Arra hivatkoztak, hogy az orvos továbbra is feltételesen praktizálhat, ezért az információ még mindig releváns a betegek számára.

Ő ezt másképp gondolta, ezért beperelte a Google-t, és megnyerte a pert. Valószínűleg ez az első olyan bírósági döntés a világon, amikor egy orvosi gondatlansági esetben a doktor javára döntöttek az Európai Bíróság 2014-ben hozott „jog a felejtésre” döntése értelmében. A bíróság úgy találta, hogy

az orvos érdeke, hogy a nevére rákeresve ne azonnal a doktorok feketelistája tűnjön fel a Google-ben előbbre valóbb a betegek érdekénél, hogy minden információt megszerezhessenek róla.

Maga a bírósági döntés még tavaly nyáron született, de csak most hozták nyilvánosságra. A doktor ügyvédje azóta már egy tucat másik orvosról szóló Google-találatok eltávolítását is kérvényezte. Ők ugyancsak kisebb vétségeket követtek el, és ezek miatt szerepeltek a feketelistákon. A Google csak az esetek felében tett eleget a kérelmeknek.

