A Facebook újra napelemes drónokkal kísérletezik

A Netzpolitik.org által megszerzett iratok szerint a Facebook már hónapok óta végez kísérleteket Ausztrália északi területén. A helyszín kiválasztása több szempontból is kedvező: a szinte senki által nem lakott sivár területen könnyen el lehet rejteni a titkolni kívánt művelet eszközeit a kíváncsi szemek elől, másrészt pedig az ausztrál szabályozás is kedvez a céloknak.

Az internetkapcsolat sugárzásához ez alkalommal az Airbus Zephyr napelemes drónját használják, amely képes egészen a sztratoszféráig, 20 ezer méter magasságba emelkedni, és onnan milliméteres hullámhosszú rádióhullámok segítségével tartja a kapcsolatot a felszínnel. A Facebook korábbi tervei szerint annak a 3,8 milliárd embernek kíván így internetkapcsolatot biztosítani (és potenciális kuncsaftjaivá tenni őket), akik még nem csatlakoztak a világhálóhoz.

A Facebook régóta igyekszik közösségi hálózatból internetszolgáltatóvá avanzsálni. Miután tavaly, évek fejlesztései után, az Aquila elnevezésű drónprojekt az oldalvonalra került, a műholdas internetszolgáltatás lehetőségét kezdték vizsgálni. Eközben azonban az Airbusszal léptek kapcsolatba, és már az előző drónos próbálkozás lefújása előtt is terveztek teszteket, akkor még az európai légtérben. Ez ügyben tárgyaltak is közösen a Facebook és az Airbus az európai légügyi hatóságokkal, valamiért azonban lemondtak ezekről a tervekről is.

A projektet pedig áthelyezték Ausztráliába. A most kiszivárgott dokumentumok szerint tavaly a Facebook nem kevesebb, mint 18 alkalommal tárgyalt az Ausztrál Polgári Repülésbiztonsági Hatósággal, és szeptemberben meg is kapták a drónröptetéshez szükséges engedélyeket. A helyszín a Nyugat-Ausztrália területén lévő Wyndham repülőtér térsége lesz.

Vagy már volt is, ez ugyanis nem egyértelmű. Úgy tűnik, a teszteket többször elhalasztották, de - természetsen - sem a Facebook, sem az Airbus nem kommentálta a Netzpolitik értesüléseit. Így azt sem lehet tudni, hogy melyek a tesztek technikai részletei, ezáltal az is lehetetlen megítélni, hogy mennyire megvalósíthatók a tervek.

A Zephyr drónt eredetileg katonai célokra fejlesztették ki. 2016-ban a brit hadsereg vett három példányt, 4,3 millió fontért (1,5 milliárd forintért) darabját, és felderítési célokra használja. 25 méteres szárnyfesztávolsággal rendelkezik, és akkumulátorait napelemek segítségével tudja tölteni a levegőben. Ezáltal hetekig folyamatosan működőképes marad. z a típus, amelyet a Facebook most vélhetően tesztel Ausztráliában, tavaly 26 napig folyamatosan repült, ezzel rekordot állított fel.