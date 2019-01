Ki tudja szúrni az adathalász e-maileket? Most kiderül!

Ötletes módon szállt be a Google az adathalász levelekkel szembeni harcba, kedden ugyanis közzétettek egy kvízt, ami játszva tanítja meg az embereket arra, hogy nem érdemes felelőtlenül rákattintani mindenre, ami beérkezik az e-mail-fiókunkba – írja a Verge.

A kvízt a vállalat Jigsaw névre hallgató inkubátorprojektje állította össze, ami korábban már trollfelismerő programot és káromkodást kiszűrő mesterséges intelligenciát is csinált már. Mint írták, az adathalászat messze a legnépszerűbb formája a kibertámadásoknak, nem is véletlenül, mert minden nap emberek millióit verik át az adathalász e-mailekbe rejtett linkekkel.

A támadás lényege általában a felhasználó jelszavának a megszerzése egy megnyerő ajánlattal, vagy biztonsági felhívással, de a szofisztikáltabb adathalászok sokszor az eredetire megszólalásig hasonlító levelekkel veszik rá az embereket arra, hogy megadják az adataikat egy másik oldalon.

A Jigsaw rendesen körüljárta a témát, számtalan megtartott biztonsági tréning és a jelenlegi trendek analizálása után pedig megalkották a kvízt, amivel remélhetőleg legalább néhány embernek megtanítják majd, hogy mi az, amire semmiképp nem szabad rákattintani.

Fotó: https://phishingquiz.withgoogle.com/

Ha felkeltette az érdeklődését a dolog, akkor ide kattintson, és ha már úgyis ezzel foglalkozik, egy füst alatt kapcsolja be a kétlépcsős azonosítást is, ugyanis – ahogy arra a Jigsaw is rámutatott –, ha ez be van kapcsolva, a támadók akkor sem fognak tudni hozzáférni a felhasználó fiókjához, ha valahogy sikerült megszerezniük a jelszavát.