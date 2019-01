Lyukas kijelzőjű svájcibicskával célozza a fiatalokat a Huawei

Kínában tavaly év végén, Amerikában (dacára az állambiztonsági feszültségnek) az idei Las Vegas-i konzumelektronikai show-n már megvolt a Huawei új okostelefonjának a premierje. A kínai cég az európai piacra is koncentrálva egy kiadós keynote-on kedden Párizsban is bemutatta a 2019-es év zászlóshajójának szánt Honor View 20 készüléket. Hogy mit is tud a már-már forradalminak mondott telefon, maga George Zhao, a Honor elnöke prezentálta a Salle Pleyel koncertterem közönségének.

Fontos a külcsín, de nagyon

Nem húznám itt az időt a bevezetéssel, azzal, hogy milyen piaci eredményei voltak tavaly a Huawei almárkájának, a Honornak (nagyon jók, Kínában első a mobilos cégek közt, külföldi piacokon 170 százalékos növekedést könyvelhettek el, rengeteg díjat zsebeltek be különféle szakkiállításokon, és így tovább), meg hogy arculatváltáson esett át a cég (csupa kisbetű helyett mostantól csupa kapitálissal írandó a Honor, merthogy fölnőtt a cég, és van új szlogen is: "Honor my world", amit ki-ki értelmezzen belátása szerint), inkább jöjjön a lényeg. Az új telefon.

Zhao felvezetője szerint szép és jó volt az iPhone X által bevezetett újítás, a csaknem teljes frontális képernyő, amit fölül egy kis belógó rész takart csak, hogy helye legyen rajta az előlapi kamerának és a hangszórónak. A világ telefongyártóinak egy része követte is az Apple diktálta divatot, egyre-másra jelentek meg a hasonló dizájnú készülékek. Csakhogy Zhao szerint még ez az épp csak belógó rész is túl sok, ezért nem volt más választásuk, meg kellett alkotni a világ első "all view" okostelefon kijelzőjét, ami szinte teljesen beborítja a telefon előlapját. És mivel a szelfizés fontos, és valahová tenni kell az előlapi kamerát, a 6,4 inches, full HD+ (2310×1080 pixeles, 16,7 millió szín megjelenítésére képes, 398 PPI-s) LCD kijelző bal fölső sarkába egy 4,5 milliméteres lyukat szerkesztettek a Honor mérnökei, és abba illesztették az F/2.0 rekeszű 25 megapixeles önarcképkamerát. A Honor büszkesége, hogy ez a világ első ilyen konstrukciója, mármint, hogy sikerült egy kijelzőbe bonyodalom nélkül kamerát illeszteni. A 12 hónapos megfeszített fejlesztői munka eredménye, hogy nincs többé belógó rész, a telefon előlapjának 91,8 százalékát a kijelző foglalja el, Cupertinóban biztos vakarják is a fejüket az amerikai mérnökök.

Na, de mégis, mire jó a full kijelző? Hát egyrészt, valljuk be, elég jól néz ki, ahogy csaknem faltól falig nyújtózik a kép, szélesvásznú videók, panorámafotók nézegetésére elég pazar eszköz. És ami a lényeg: a mobilgémerek imádni fogják, hogy végre nem takar ki szélen semmi fontos részt, a látómezőből – mondjuk egy sarok mögött megbúvó mesterlövészt, aki épp fejlövéssel szeretne végezni velünk. Oké, az előlapi kijelző tényleg fantasztikus, de várjanak csak, míg meglátják a hátlapot!

A Honor másik büszkesége ugyanis az "Aurora nanotextúra dizájn", ami azt jelenti, hogy a telefon hátlapja a fény beesési szögétől függően változtatja a mintázatát, mintha valami neonszín animáció futna a bőre alatt. Négy színt alkottak az újfajta fényezéshez: éjfekete, zafírkék, fantomkék és fantomvörös verziókban lehet majd a Honor View 20 telefonokat villantani a szórakozóhelyek sötétjében. Akinek ez nem lenne elég fiatalos és divatos, az választhatja a Honor View 20 különkiadást: a Moschino olasz divatcég által tervezett macis verziót (nota bene: ez a hozzáadott haute couture értéknek megfelelően vagy jó pár euróval drágább is lesz).

Zene a fotózók fülének

Biztos megakadt rajta néhány olvasó szeme, hogy a 25 megapixeles előlapi kamera, csak úgy mellékesen lett fentebb említve, pedig 25 megapixel nem kevés, közép-fölső kategóriás fényképezőgépek szenzorai tudnak ennyi képpontot manapság összegereblyézni. Csakhogy az 1.8-as fényerejű hátlapi kamera még ennél is többet tud. Büszkén be is jelentette George Zhao, hogy eljött a mobilfotósok kánaánja, hogy beköszöntött az okostelefonos fényképezés, képalkotás új kora: okostelefonba a világon elsőként került 48 megapixeles (8000×6000 pixel felbontású) szenzor, az IMX586. A Sony által gyártott, ultratiszta képeket ígérő félinches CMOS érzékelőlapot saját fejlesztésű rendszerchip (SoC) kelti életre: a szintén világelsőnek mondott 7nm Kirin 980 AI. (Ez a chipset egyébként tavaly a Huawei Mate 20-ban debütált, és van benne képfeldolgozó, AI, CPU). A kínai mesterséges intelligenciával turbózott rendszer állítólag a korábbinál 46 százalékkal gyorsabb kameraműködést, 120 százalékkal gyorsabb AI-működést, 75 százalékkal gyorsabb processzoridőt és 46 százalékkal gyorsabb grafikus megjelenítést hoz majd a leendő vásárlók farzsebébe. (A százalékok leellenőrzésére nem vállalkozunk.)

Mégis mit is jelent mindez? Alapvetően rengeteg megapixelt – ami vetekedik a profi kamerák, vagy a legújabb MILC gépek pixelszámával - amiből bőven lehet kényünkre-kedvünkre, komolyabb minőségromlás nélkül, szűk képkivágásokat készíteni Instagramra. Vagy Zhao kedvenc példáját felidézve, egy pillangóról készült 48 megapixeles fotóba belezoomolva láthatjuk a hímporát, azaz a szárnyát zsindelyszerűen fedő színes kitinpikkelyeket. A HV20 ezen túl az éjszakai fényképezésben is szeretne nagyot alkotni: a négyszeres Bayer-színszűrő ráccsal, az AI-vezérelt képstabilizátorral extrém fényszegény viszonyok közt is szép, részletgazdag képeket ígér. A fenti galériában sebtében készült tesztképeket lehet nézegetni, némi benyomást szerezhetnek az olvasók arról, hogy ez mennyire sikerült.

Tovább is van, mondjam még?

A View 20 azonban nem csak egy korszerű kamerás telefon akar lenni, hanem annál sokkal több – legalábbis ez derült ki Zhai prezentációjának második feléből. Az új Honor valóságos svájci bicska.

Emlékeznek milyen nagy szám volt jó pár évvel ezelőtt a Nintendo Wii? Hogy tévé előtt ugráló-izzadó sportemberekké váltak az addig kanapén tespedő konzoljátékosok? Na, ilyesmit akar a telefon-tulajdonosokból faragni a Honor. Ennek eszköze pedig a "TOF 3D Camera", azaz egy térbeli mozgást érzékelő, és az alapján kiterjesztett valóságos alkalmazásokat vezérlő szoftveres rendszer (a Kirin 980 képfeldolgozó processzor jóvoltából). Egyelőre két játékot adtak ki hozzá, egy dartsosat és egy síelőset, a keynote-on bemutatott videó szerint, ha rákötjük a telefont a tévére, óriás műlesiklásban lehetünk nappalink alpesi bajnokai. A "TOF 3D Camera" ezen kívül még olyan fontos funkciókat is támogat, mint a 3D figurák valós idejű renderelése videófelvétel közben (ez a Magic AR, AR Sticker) – akinek feltétlenül szüksége van arra, hogy például egy vele teljesen szinkronban mozgó animált 3d nyuszi táncoljon mellette a felvételen, annak hű társa lesz az új Honor.

Végezetül említsünk még meg pár izgalmasnak hangzó funkciót (körömreszelő, pipapiszkáló és olló a svájcibicskán ugyebár). A HV20 többek között képes 960 fps szuperlassított felvételek (super slo-mo), de timelapse videók készítésére is, AI-támogatott videószerkesztésre, AI-támogatott, valós idejű, térbeli alakfelismerésre és kiemelésre ("3D shaping"), AI-támogatott "röptében" vásárlásra, AI-támogatott objektum-azonosításra, és AI-támogatott élelmiszer-felismerésre, mennyiségmérésre, kalóriaszámlálásra. A 3D-s letapogatásra képes kamerának köszönhetően a telefon természetesen arcfelismeréssel is feloldható, a hátlapi ujjlenyomatolvasó helyett/mellett.

Ami a hardvert illeti: egész izmos, 4000mAh-s akkumulátor látja el árammal a telefont, így az átlagos használat mellett elvileg bőven kibírja egy egész napig töltés nélkül. Szintén újításnak tűnik az okostelefonos piacon, hogy a melegedésre hajlamos chipeket folyadékos hűtés védi a túlmelegedéstől. Ezt egy hajszálvékony csővel oldották meg, amibe közelebbről meg nem nevezett folyadékot töltöttek. A forrósodó processzorok hője elpárologtatja a folyadékot, a gőz a kapilláris hatásra a hűtőcső távolabbi részére vándorol, ahol a hőt leadva ismét folyadékká alakul. Újszerű megoldás a telefonba szerelt három wifiantenna, amik között a helyzettől függően vált csatornát a telefon, így például ha játék közben a felhasználó keze eltakarja az egyik vevőegységet, automatikusan kapcsol a jobb vételt szolgáltató másikra.

És akkor jöjjenek a piszkos anyagiak. A 6 gigabájt operatív memóriával (RAM) és 128 gigabájt tárhellyel szállított verzió 569 euróba kerül. A 8GB RAM + 256GB ROM Moschino-verzióért 649 eurót kell leszurkolni. A telefonokon kívül okosórát, fitneszkarkötőt és vezeték nélküli fülhallgatót is piacra dob a Honor: a "Watch Magic" 179, a "Honor Band 4" 69 míg a "FlyPods Lite" 99 euróba kerül majd. Európában elvileg már január 23-tól kapható mindez, Magyarországra egyelőre a 6+128-as készülékek jönnek majd, 209 990 forintért, még a télen.

A párizsi Honor-keynote eseményen a Huawei meghívására vettünk részt, a cég állta az útiköltséget és a szállást, de beszámolónk tartalmi részére nem volt befolyással.