A házasoknak erősebb a kezük

A különbség a házas nőkre és férfiakra is igaz. Sőt, a házas férfiak annál erősebben szorítanak, minél több feleségük volt a múltban. Az eredmény nem teljesen meglepő, hiszen illeszkedik azon kutatások sorába, amelyek a házasok jobb egészségügyi állapotát mutatták ki a szinglikhez viszonyítva. A nős, illetve férjezett emberek általában fizikailag és pszichikailag is fittebbek egyedülálló társaikhoz képest.

Ennek oka talán az, hogy a hosszú távú partner hathatós pénzügyi és gyakorlati támogatást képes nyújtani ahhoz, hogy a házastársa egészségesebb életet éljen. A házaspárok egyénre vonatkoztatott jövedelme általában magasabb, mint az egyedülállók bevételei, és az is tudott, hogy

a gazdagabb emberek az esetek többségében egészségesebbek is.

Arról azonban keveset tudunk, hogy a házasság milyen hatást gyakorol a fizikai képességekre, különösen öregkorban. Ezt orvosolandó Natasha Wood és munkatársai, az UCL kutatói a szorítás erősségét (mint az általános erőnléti állapot mércéjét) és a házasság kapcsolatát vizsgálták. A kutatáshoz brit és amerikai hosszú távú öregedési vizsgálatok adatait vették alapul. E felmérések 50 év feletti emberek kórtörténetét és fizikai, pszichikai jellemzőik változását követik nyomon (és az adatbázis tartalmazza a résztvevők családi állapotát is).

Miután a korra és a nemzetiségre is kontrollálták az adatokat, kijött, hogy a nőtlen férfiak és a férjezetlen nők gyengébben képesek szorítani a kezükkel. Amikor azonban statisztikai módszerekkel a vagyoni helyzet hatását is kivonták az egyenletből, a különbség jó részt eltűnt. Ez arra utal, hogy a házasság itt is a jobb életszínvonal révén növeli az emberek izomerejét.

Ott volt azonban egy másik eredmény, amelyet nem lehetett megmagyarázni pusztán a pénzzel. Vajon miért szorítanak keményebben az elvált, majd újranősült férfiak? Az ő markuk ugyanis függetlenül vagyoni helyzetüktől erősebb, mint az egyszer házasodott társaiké. Hogy ez miért van, arról igazából fogalmuk sincs a kutatóknak. Mivel azonban a nők szívesebben választják az erős férfiakat házastársukul, arról spekulálnak, hogy talán a legerősebb férfiakat többször is kiválasztják a nők, tehát újraházasodhatnak.

A kutatók emellett azt is kimutatták, hogy a házasok gyorsabban sétálnak, mint az egyedülállók, de ez már egy másik történet.

Forrás: New Scientist