Az ínygyulladást okozó baktériumnak köze lehet az Alzheimer-kórhoz

Ha szokott fájni, vérezni az ínye, és krónikus ínygyulladása van (ahogy minden harmadik embernek), akkor ez most elég félelmetes hír lesz. Kiderült ugyanis, hogy az ínygyulladást is kiváltó baktérium, a Porphyromonas gingivalis az Alzheimer-kór egyik okozója. A jó hír, hogy az ellene kifejlesztett gyógyszer talán az Alzeheimert is megelőzi, esetleg gyógyítja.