Ezen a telefonon se gomb, se csatlakozó, se hangszóró nincs

Bár szinte minden mobilgyártó abba az irányba halad, hogy a telefonjai minél nagyobb részét a kijelző borítsa be és minél kevesebb dologgal kelljen megtörni a formát, azért a kínai Meizunak még ebben a mezőnyben is sikerült extrémet dobnia. A cég Zero nevű új modelljén ugyanis tényleg semmi más nincsen – írja a Techcrunch.

Azt már megszokhattuk, hogy hiányoznak a fizikai gombok. Az is egyre gyakoribb, hogy az ujjlenyomat-olvasó nem kap külön felületet, hanem a kijelzőbe épül. Önmagában a vezeték nélküli töltés sem újdonság, de az már igen, hogy a vezetékes töltés már nem is opció, mert a mobilról lemaradt az ehhez szükséges csatlakozó.

Nincs hely a SIM-kártyának sem, csak a műanyagdarabka bedugdosása helyett csak eSIM-mel lehet használni a Zerót. De még a hangszórórácsok se törik meg a dizájnt, a hangot ugyanis egy mSound 2.0 fantázianevű rendszerrel oldották meg, amely a kijelzőt használja fel hangszórók helyett, jelentsen is ez bármit.

A mobil amúgy 5,99 hüvelykes AMOLED kijelzőt és Snapdragon 845 csipkészletet kapott, és vízálló. Minden más részlet egyelőre ismeretlen, de könnyen lehet, hogy a február végi barcelonai mobilkiállításon – ahol szokás szerint az Index is ott lesz – már meg lehet majd nézni a Meizu telefonját, és kiderülhet, hogy bátor újításról van-e szó vagy inkább totális zsákutcáról.