Sokkal jobb képen látható a galaktikus mogyoró, esetleg hóember

A NASA New Horizons űrszondája pont újév napján repült el a legtávolabbi, ember által megfigyelt ilyen közelről égitest, az Ultima Thule mellett. Már az akkor küldött, meglehetősen elmosódott képekből is nyilvánvalóvá vált, hogy az aszteroidának furcsa, nyolcasszerű alakja van. A most érkezett kép már sokkal jobb felbontású, így a felszínt is meg lehet figyelni rajta.