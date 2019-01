A háromlábú sün, a lyukas szárnyú denevér és a zakkant kuvik kórháza

Az is sok furcsa helyzetet szül, amikor dobozban adják be a sérült állatokat. Jó esetben az van benne, amit a megtaláló mond, de nem mindig találják el a fajt. A gondozók így óvatosan nyitják a dobozt, a gémfélék már döfnek is, általában szemre. Egy bölömbika a dobozát át is szúrta csőrével, úgy kellett aztán leoperálni róla. Az is többször előfordult már, hogy a sérültnek hitt madár, mikor kinyílik a doboz, huss, már repül is el. Ekkor néhányan szégyenkezve bizonygatták, de hiszen még rosszul volt, amikor betettem. A gondozók igyekeznek megnyugtatni mindenkit, hogy ez teljesen normális, kisebb agyrázkódások után, pár óra pihenéssel helyrejönnek maguktól a madarak. Az Állatkertben hangsúlyozottan forró drót is működik, de csak hazai védett fajokkal foglalkoznak, papagájokat, tengerimalacot senki ne vigyen be hozzájuk. A vadászható fajok sem hozzájuk tartoznak, de ha valaki mégis őzzel vagy vaddisznóval keresné meg őket, igyekeznek segíteni, állatvédő szervezetekhez irányítani az embereket. A Sünispotály dolgozói arra senkit nem biztatnak, hogy folytasson otthon kezelést – ez törvényellenes is, védett állatot nem lehet otthon tartani – , de abban tudnak segíteni, hogy hogyan tartható életben az állat addig, amíg beérkezik a kórházba. Egyébként magának az ispotálynak is tartási engedélyt kell kérnie, ha 90 nap után is még mindig ott lakik náluk egy sérült védett állat. A behozott állatok sajnos nem mindig épülnek fel, a bal oldali képen egy horgot nyelt madár röntgenképe látható, amelyik nem élte túl a bélrendszerébe akadt fémdarab okozta sérüléseket. Jobbra egy kissé könnyedebb hangvételű preparátum az állatkerti kórház gyűjteményéből. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)