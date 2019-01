Hamarosan androidos alapfelszereltség lehet az arcfelismerés

2017-ben, az iPhone X premierjén mutatta be az Apple a saját maga által kifejlesztett Face ID nevű arcfelismerő képernyőzárat, ami a kezdeti bizalmatlanság és az átverhetőségről szóló hírek után végülis sikeres funkciónak bizonyult. Olyannyira, hogy a többi mobilgyártó is lassan elkezdett többé-kevésbé hasonló technológiát fejleszteni a saját készülékeibe (például az új Honor View 20-ban is van arcfelismerő zár a hátlapi ujjlenyomatolvasó mellett). Egyszóval úgy tűnik, az arcfelismerés elkezdett iparági sztenderddé válni az utóbbi 1-2 évben.

A következő mobilevolúciós lépés az lehet, hogy a közeljövőben már nem kell a gyártóknak saját maguknak ilyen arcfelismerő funkciót fejleszteni, az androidos telefonok az operációs rendszerbe építve megkapják azt, írja az Engadet a 9to5google és a xda-developers értesüléseire hivatkozva. Hogy mi utal minderre? Az egyelőre Android Q néven emlegetett új verzió kódjában kutakodva a hozzáértők olyan kódrészleteket találtak, amik a hardveres arcfelismeréshez nyújtanak gyári támogatást.

A kódrészekből azt lehet kiolvasni, hogy a következő Android olyan arcfelismerő funkcióval bír majd, ami nemcsak a telefon feloldását, de mobilfizetéses vásárlást, appokba való bejelentkezést is lehetővé tesz majd, azaz várhatóan többet tud majd mint az Apple Face ID-je. Hogy valóban így lesz-e, az a nyár végére várható új Android debütálásakor kiderül. Csodálkoznánk azonban, ha a Google-dominanciáján gőzerővel dolgozó szoftver- és hardverfejlesztő mérnökök ne szeretnék ebben is lekörözni az Apple-t.

Nyitókép: Apple Face ID (Tomohiro Ohsumi/Getty Images Hungary)