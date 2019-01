Muszlim böngészővel halal lehet az internet

A vallásos emberek életét gyakran megkeseríti, hogy internetezés közben könnyen belefuthatnak olyan tartalmakba, amik sértik hitüket, vallási érzékenységüket vagy egyházuk törvényeit. Két nagy világvallás is van, amiknek elkötelezett híveit szigorú szabályok és előírások kötik mindennapjaikban is: a judaizmus és az iszlám. A zsidó vallás törvényeit leginkább követők (mondjuk úgy, hogy az ortodox zsidók) 2009-ben elindított Koogle (koogle.co.il) kereső használatával próbálkozhattak a számukra biztonságos netezéssel, amit addig teljesen tiltottak számukra a vallási vezetőik.

A kóser webkereső főként szexuális, pornográf tartalmak szűrésére volt alkalmas, de mivel az ortodox zsidóknak tilos nők fényképét nézegetni, ezért a nőket ábrázoló fotók többségét is eltüntette az internetezők elől. A Koogle az ultraortodox szabályok szerint élőknek még a webshopok kínálatát is szűrte, így például nem kerülhettek eléjük televíziók és egyéb olyan műszaki eszközök, amiknek használatát tiltja a vallásuk, szombaton pedig letiltott mindenféle munkával vagy üzlettel kapcsolatos tevékenységet.

A Koogle azonban mostanra kimúlt, és jelenleg nem nagyon tudni olyan internetes oldalról, ami hozzá hasonló lenne. Az ortodox zsidók persze használhatnak fizetős szűrőprogramokat, olyanokat, amiket kifejezetten nekik írtak, vagy akár olyanokat, amik a gyerekek számára káros tartalmakat szűrik (Jnet, Rimon, Netfree, Netspark, Yeshivanet).

A kóser internet(ezés) kérdése azért fontos a muszlim hívők számára is, mert a két vallás szabályrendszere jó pár ponton fedi egymást – leginkább persze az étkezési szokásokban: a kóser szabályok gyakran megfeleltethetőek a halal szabályoknak. Tehát ha van igény, törekvés a kóser netezésre, akkor miért ne lehetne a halal netezésre? Erre a kérdésre ad választ egy malajziai startup, és az általuk fejlesztett SalamWeb, a világ első saríakompatibilis böngészője.

A Salam Web Technologies nevű cég böngészőjével csak az iszlám értékeknek megfelelő weboldalakat lehet látogatni, miközben az alkotók nagy hangsúlyt fektettek napjaink rasszizmussal, személyi adatokkal, online zaklatással kapcsolatos netes problémáira is. A muszlimbarát netezési élményt kínáló SalamWeb mobil eszközökön (Android, iOS) és asztali számítógépeken is használható, az app hírolvasásra, üzenetküldésre is alkalmas, írja a Bloomberg.

A SalamWebet jelenleg főként Malajziában és Indonéziában használják sokan, de a fejlesztők szeretnék a világ 1,8 milliárdos muszlim népességének legalább tíz százalékát elérni, mondta Hasni Zarina Mohamed Khan, a cég ügyvezető igazgatónője. "Szeretnénk jobbá tenni az internetet" – mondta az igazgatónő, rossz példaként a Twittert említve, ami kifejezetten káros és ellenséges környezet a (nem csak muszlim) nők számára.

A Google Chromium-alapú maláj böngésző közösségi hozzájárulással működő tartalomszűrő algoritmusokkal működik, letiltja például a pornográf, prostitúciós és szerencsejátékos weboldalakat, korlátozza az alkoholt és sertéshúst forgalmazó webshopokat. Emellett vallási szabályokkal kapcsolatos funkciókat is építettek belé: figyelmeztet az imaidőre, illetve segít az ima irányának (Kibla) megtalálásában is (azaz megmutatja, hogy merre van a mekkai Kába szentély, ami felé fordulni kell ima közben).

Nyitókép: Németh Sz. Péter/Index