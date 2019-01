Zalaegerszegen elindult az 5G

A Magyar Telekom elindított Zalaegerszeg belvárosában egy ötödik generációs (5G) tesztállomást, hogy megnézze, az új hálózati szabvány miként tud együttműködni a már meglévő élő hálózatokkal.

Ez a fejlesztés is része annak a törekvésnek, amellyel a magyar állam - számos együttműködő technológiai partnerével - fel kívánja helyezni a zalai várost a világ innovációs térképére. Itt építik meg ugyanis azt a járműipari tesztpályát is, amely az önjáró autók fejlesztését és tesztelését is lehetővé teszi majd a kiépített 5G hálózati környezetben.

Az 5G hálózatok több előnnyel is rendelkeznek a most használt 4G/LTE rendszerekhez képest:

jelentősen javul a hálózat válaszideje

milliónyi eszköz tud egy cellához csatlakozni

akár gigabites átviteli sebesség is elérhető

Ezek a tulajdonságok alkalmassá teszik az 5G-t, hogy bizonyos szituációkban kiváltsa a vezetékes kapcsolatot.

A Magyar Telekom közleménye szerint az 5G néhány éven belül válik elérhetővé Európában.

(Borítókép: Az épülő zalaegerszegi járműipari tesztpálya 5G mobilszolgáltatást biztosító adótornya az épített városi környezetet modellező pályarész mellett 2018. december 7-én. - fotó: Varga György / MTI)