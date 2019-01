Gyanús külföldi számról hívták? Ne hívja vissza!

Az utóbbi napokban ismét elszaporodtak a magyar telefonszámokra befutó gyanús külföldi telefonhívások (szerkesztőségünk több tagja is kapott ilyen hívást). Ezekről már írtunk korábban (itt egy 2015-ös és egy tavalyi cikkünk), szinte mindig valamiféle csalás, lehúzás áll az ilyen hívások mögött.

A Telenor friss közleménye szerint most 31 országra kiterjedő csalássorozat telefonszámainak visszahívhatóságát tiltották le, így az elkövetők nem tudtak nagy kárt okozni. A gyors hálózati beavatkozáson túl az előfizetők tudatosságának is köszönhető, hogy csak néhány százaléknyi próbálkozás járt sikerrel, ráadásul többnyire azok is csak rövid ideig tartottak.

Az úgynevezett Wangiri-típusú csalás során az elkövetők távoli országokból indítanak véletlenszerű, szolgáltatóktól független hívásokat. Bevételük akkor keletkezik, ha a visszahívás nemzetközi hálózatot igényel, a pénzt ugyanis emelt díjas hívások után gyűjthetnek be. Hogy az ilyen hívások minél tovább tartsanak, egyes esetekben automata fogadással vagy a vonal megszakadását jelző hang bejátszásával nyújtják meg a hívást.

A Telenor azt javasolja az előfizetőknek, hogy ismeretlen külföldi számot ne hívjanak vissza, szükség esetén inkább szöveges üzenetet küldjenek a hívónak.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Magyar Telekom, a Telenor Magyarország és a Vodafone Magyarország tavaly közös sajtóközleményt adott ki az ilyen típusú hívásokkal kapcsolatban. A közlemény hangsúlyozza, hogy ilyen külföldi számról kezdeményezett hívást belföldön fogadva nem nő az előfizető mobiltelefon-számlája, de ha a mobiltelefont használó figyelmetlen vagy kíváncsi, és visszahívja a gyanús külföldi számot, akkor adódhatnak problémái: felmerülhetnek pluszköltségek, és később érkezhetnek különböző üzleti jellegű kéretlen ajánlatok is.

Érdekes részletkérdés, hogy honnan szerzik meg a csalók a gyakran titkosított telefonszámokat is. A telefonszámokat az eddigi tapasztalatok alapján véletlenszerűen egy szoftver generálhatja, így bármilyen szám hívását megkísérelhetik, a titkosítás senkit nem véd ez esetben.

A hazai szolgáltatók folyamatosan figyelik a külföldi számokról hazai hívószámra érkező tömeges híváskezdeményezéseket, valamint az ügyfélszolgálatokra érkező bejelentések nyomán egyesével megvizsgálva folyamatosan tiltják le az érintett és már ismert számokat, hogy azok ne is legyenek visszahívhatók. Sajnos a csalások folyamatosan fejlődnek, újabb és újabb variációkban bukkannak fel, így a legfontosabb dolog az óvatosság és körültekintés: a wangiri-csalások elleni legbiztosabb védekezés, ha a bizonytalan eredetű külföldi hívásokat és SMS-eket figyelmen kívül hagyják az előfizetők.

Ja és még valami: vigyázzanak az Index nevében 1 eurós iPhoneokkal kecsegtető kamuoldalakkal is!