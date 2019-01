Harcba hív az álhírek ellen az EU

Az Európai Bizottság üdvözölte a 2018 októberében aláírt, az álhírek elleni küzdelemre vonatkozó magatartási kódex szerint elért eredményeket, ugyanakkor arra szólította fel a megállapodás aláíróit, hogy fokozzák a hamis hírek terjedésének megállítására fókuszáló erőfeszítéseiket a májusi európai parlamenti (EP-) választások előtt, közölte a Julian King, a magatartási kódex első eredményeinek bemutatásakor kedden.

Az Európai Bizottság terrorizmus, a szervezett és kiberbűnözés elleni küzdelem összehangolásáért felelős biztos brüsszeli sajtótájékoztató keretében arról tájékoztatott, hogy a Google, a Facebook, a Twitter, a Mozilla és a reklámágazat más, valamint közösségi oldalakat képviselő piaci szereplők jelentése a dezinformáció visszaszorítását célzó, gyakorlati útmutatást tartalmazó kódex értelmében tett intézkedések terén némi előrelépést mutat, nevezetesen a hamis profilok eltávolításában és az álhíreket terjesztő webhelyek láthatóságának korlátozásában. Ugyanakkor további intézkedésekre van szükség a politikai hirdetések teljes átláthatóságának biztosítása érdekében az európai parlamenti választások kampányának kezdetéig minden uniós tagállamban.

King szerint a szolgáltatóknak figyelemmel kell kísérniük az eddig bevezetett intézkedések hatékonyságát, folyamatosan alkalmazkodniuk kell a hamis híreket terjesztők által használt új eszközökhöz, és gondoskodniuk kell arról, hogy a felhasználók további részleteket tudhassanak meg egy-egy hír, vagy hirdetés forrásáról. Biztosítanunk kell továbbá, hogy az emberek valódi és objektív információkhoz férjenek hozzá, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy tájékozott döntéseket hozzanak.

Az uniós biztos elmondta, a jelentés azt mutatja, hogy az érintett szereplők a kötelezettségvállalások végrehajtása érdekében tett lépései mellett nagyobb átláthatóságot kell biztosítaniuk a felhasználók tájékoztatásának, a hamis vagy gyanús profilok ellenőrzésének és lezárásának, valamint a politikai hirdetések átláthatóságának javítása érekében. Emellett a keresőoldalaknak egyértelműbben meg kell határozniuk, hogyan kezelik a felhasználók böngészései által szerzett információkat, amelyek esetlegesen felhasználhatók a dezinformációs kampányokhoz.

A Facebook hétfőn a politikai hirdetésekre vonatkozó szabályainak szigorítását jelentette be, hogy megnehezítse a külföldi beavatkozásokat a közelgő EP-választásokba. Tájékoztatása szerint a módosítások nem csak a nyíltan egyes jelölteket vagy pártokat támogató hirdetésekre fognak vonatkozni, hanem azokra is, amelyek olyan, rendkívüli módon átpolitizált témákról szólnak, mint például a bevándorlás. Minden politikai hirdetés hét éven keresztül megtalálható lesz egy nyilvánosan hozzáférhető adatbázisban. Tudható lesz, hogy ki és mennyit fizetett értük, az is, hogy hányan látták őket, s milyen korú, nemű, lakóhelyű emberekről van szó. (MTI)